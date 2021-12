Burgdorf

Andreas Weiß ist neuer Chef der Burgdorfer Jungsozialisten (Jusos). Den 22-Jährigen haben die Mitglieder des SPD-Jugendverbandes jetzt zum neuen Vorsitzenden gewählt. Der Student der Elektrotechnik, der ein Duales Studium bei einem Energieversorgungs-Unternehmen absolviert, gehört seit Februar 2020 der SPD an. „Politik hat mich schon immer interessiert“, sagt er. Schon im Abitur sei Politik eines seiner Leistungskurs-Fächer gewesen.

Weiß übernimmt den Vorsitz von Arne Hinz, der inzwischen für die SPD im Stadtrat sitzt und das Amt des stellvertretenden Bürgermeisters inne hat. „Dies war jedoch nicht der Grund, weshalb er nicht mehr für den Juso-Vorsitz kandidierte“, sagt Weiß. „Ich wollte gern mehr Verantwortung übernehmen, und Arne Hinz wollte mir das ermöglichen.“

Jusos im Aufwind: Vier neue Mitglieder in einem Jahr

Lokalpolitik findet der 22-Jährige „eine coole Sache“. Begeistert ist er vom guten Abschneiden der SPD bei der Kommunalwahl im September. „Dass wir mit Arne Hinz und der neuen Stadträtin Johanna Degro zwei Jusos im Stadtrat haben, freut uns sehr“, meint der neue Juso-Vorsitzende. Seit einigen Jahren bereits verspürten die Jusos in Burgdorf, die sich im Jahr 2015 mit nur zwei Mitgliedern neu gegründet haben, wieder stärkeren Zulauf. Ob dies mit dem Bundestrend zusammenhänge, kann Weiß nicht sagen. „Aber wir haben allein in diesem Jahr vier aktive Mitglieder gewonnen“, sagt Weiß. Inzwischen sei die Zahl der aktiven Jusos in Burgdorf auf 14 angewachsen. „Wir sind eine bunte Mischung politisch interessierter junger Menschen“, sagt der neue Vorsitzende. „Das motiviert so manch ein jüngeres bislang passives SPD-Mitglied, wieder aktiv zu werden.“

Geplant: Fahrt nach Bergen-Belsen

Für das nächste Jahr planen die Jusos eine Fahrt zum Konzentrationslager Bergen-Belsen, an der nicht nur SPD-Mitglieder, sondern alle Interessierten teilnehmen können. Auch sei angedacht, das Völkerschlacht-Denkmal gegenüber der Burgdorfer Post bekannter zu machen. „Wir möchten, dass die Aussage dieses Denkmals besonders für die junge Generation verständlicher gemacht wird“, sagt Weiß.

Erinnerungskultur als Themen-Schwerpunkt

Die Belebung der Erinnerungskultur sei ein Schwerpunkt der Arbeit der Jungsozialisten. Damit richte sich der Verband auch besonders an Jugendliche und junge Menschen, die keinen familiären Bezug zum Weltkriegs-Geschehen hätten. „Wir möchten daran mitwirken, dass Lehren aus der dunklen Vergangenheit der deutschen Geschichte gezogen werden“, sagt der Juso-Chef und betont: „Wir setzen uns ein für ein offenes und tolerantes Miteinander, in dem Rassismus keinen Platz hat.“

Die Jusos der SPD Burgdorf freuen sich immer über Interessierte. Wer Lust hat, einmal bei einem Treffen der Jugendorganisation dabei zu sein, kann den Vorsitzenden kontaktieren per E-Mail an: andreas.weiss@netaw.de.

Von Gabriele Gerner