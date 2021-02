Burgdorf

Bis zu 20 Wohnungen will die KSG Hannover auf dem Grundstück der ehemaligen Feuerwehrtechnischen Zentrale (FTZ) am Marris-Mühlenweg errichten. Die Wohnungsbaugesellschaft kauft dafür das 2000 Quadratmeter große Grundstück von der Region Hannover. Den Weg für den Verkauf geebnet hat am Dienstagabend die Regionsversammlung, deren Abgeordnete in nicht öffentlicher Sitzung einstimmig den Beschluss fassten. „Wir werden jetzt zeitnah die Verträge erstellen und dann die Planung konkretisieren“, kündigt KSG-Chef Karl Heinz Range an. Vorgesehen sei eine Investition im siebenstelligen Euro-Bereich.

Seit Jahren stehen die Gebäude auf dem Areal leer. Immer wieder wurde überlegt, das Grundstück zu verkaufen. „Es gab mehrere Interessierte. Letztlich setzte sich die KSG mit ihrem Konzept durch“, sagt Cordula Drautz, Finanz- und Gebäudedezernentin der Region Hannover. „Bei der Entscheidung hat auch eine Rolle gespielt, dass die KSG als kommunales Unternehmen nicht gewinnorientiert arbeitet und die Steuerung bei den Städten und Gemeinden liegt.“ Lob für den Verkauf kommt auch von den Burgdorfer Regionsabgeordneten Rudolf Alker (SPD) und Oliver Brandt (CDU), die sich gemeinsam für die Entwicklung des Grundstücks eingesetzt hatten.

KSG: Miete liegt zwischen 5,60 und 7,20 Euro

Der Fläche komme eine besondere Bedeutung zu, sagt Bürgermeister Armin Pollehn mit Blick auf die fußläufig erreichbare Innenstadt und den nahen Bahnhof, der dank der S-Bahnen eine schnelle Anbindung nach Celle und Hannover ermöglicht. Denn die KSG plane Wohnungen, die sowohl für Ältere als auch für Berufseinsteiger passend seien, sagt Range. Seinen Angaben zufolge entstehen überwiegend Zwei- oder kleine Drei-Zimmer-Wohnungen mit einer Miete zwischen 5,60 und 7,20 Euro je Quadratmeter. „Damit sprechen wir das mittlere Mietpreissegment an, für das es kaum Wohnraum gibt“, sagt der KGS-Chef.

Den Mangel in diesem Segment habe die KSG bei der Vermietung der 16 Wohnungen am Weimarer Bogen zu spüren bekommen. „Wir konnten alle sehr schnell vermieten“, sagt Range. Noch gebe es keine detaillierten Pläne für das FTZ-Areal, wohl aber ein Gerüst für die Planer. So setze die KSG mit Fotovoltaik auf eine dezentrale Stromerzeugung. Zudem werde ein Konzept mit einem Mix aus regenerativen Energien wie der Erdwärme geprüft. „Bei all unseren Bauprojekten setzen wir auf die Energiewende. Das wird in Burgdorf nicht anders sein“, sagt Range. Dazu gehöre auch, dass es Angebote zur E-Mobilität geben werde. „Für Burgdorf ist die Kombination aus bezahlbaren und zugleich qualitativ hochwertigen Wohnungen in guter Wohnlage ein großer Gewinn“, goutiert Pollehn diese Pläne.

Alle Wohnungen entstehen barrierefrei

Sie sollen – so der Wunsch der Partner – zeitnah realisiert werden. „Uns war wichtig, dass der Käufer die Fläche nicht als Spekulationsobjekt betrachtet“, sagt Drautz. Sie solle nicht brach liegen, sondern schnell bebaut werden. Ob und in welchem Umfang die benachbarte DRK-Rettungswache in die Pläne einbezogen wird, steht nach Aussage Pollehns noch nicht fest. „Die Gespräche dazu laufen“, sagt er – wobei sich Range die Entwicklung des Geländes aus einem Guss gut vorstellen kann. Dann könnten dort bis zu 40 Wohnungen entstehen.

Zu den KSG-Standards gehört nach Aussage des Geschäftsführers auch, die Neubauten barrierefrei zu errichten – also unter anderem mit einem Aufzug. Nach niedersächsischer Bauordnung muss zudem jede achte Wohnung rollstuhlgerecht sein. „Leider vermieten wir nie an diese Zielgruppe, sodass wir die Räume häufig zurückbauen müssen“, bedauert Range, der sich einen flexibleren Umgang mit dieser Regelung wünscht.

Von Antje Bismark