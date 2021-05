Burgdorf

Wie können Wohnraum und Quartiere der Zukunft aussehen? Darüber debattierten am Dienstagabend Bürgermeister Armin Pollehn (CDU), Regionspräsident Hauke Jagau (SPD) und Karl Heinz Range, Geschäftsführer der kommunalen Wohnungsbaugesellschaft KSG, auf dem „Blauen Sofa“. Mit diesem Gesprächsformat tourt die Region derzeit durch die Umlandkommunen und erinnert an ihre Gründung vor 20 Jahren. Unter youtube.com/regionhannover können Interessierte die Diskussion nachschauen.

Dass Wohnraum in der Stadt fehlt, galt bei allen drei Teilnehmern als Konsens. Doch wie lässt sich dieses Problem lösen? Pollehn favorisierte ein Wohnprojekt für ältere, aber noch agile Menschen, die ihren Lebensabend in Gemeinschaft verbringen möchten. Denn nur wenige, die ihr Leben in einem großen Haus verbracht hätten, würden in eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung umziehen – erst recht nicht, wenn sie dafür ihr vertrautes Umfeld mit Sport und Vereinen aufgeben müssten. Vielmehr bestehe der Wunsch, aktiv zu bleiben und zusammen mit anderen das Wohnumfeld gestalten zu können. Auf dieser Idee fuße ein Wohnprojekt von Burgdorfern, für das die Stadt gern ein Grundstück anbieten wolle. Aber: „Der überschuldete kommunale Haushalt lässt ein Vorkaufsrecht für Flächen nicht zu“, stellte der Bürgermeister klar.

„Es ist gut, wenn es die Reichen schön haben“

Gebe es eine Fläche und ein Gebäude, dann benötigten die neuen Bewohner auch soziale Angebote wie Kaffeenachmittage, Leseabende oder einen anderen Treff, um sich mit dem Projekt oder Quartier zu identifizieren, sagte Jagau – nur dann würden sie die vertraute Umgebung verlassen und ihre großen Häuser für junge Familien zur Verfügung stellen. „Eine solche Umzugskette zu initiieren, gelingt aber nicht in großem Stil“, hielt Range dagegen und sprach von einer idealisierten Vorstellung.

Deshalb müssten Politiker in Kommunen, Land und Bund über die Rahmenbedingungen nachdenken, wie sie bezahlbaren Wohnraum für alle schaffen. „Menschen verdienen derzeit zu wenig für eine adäquate Wohnung“, sagte er – denn etwa 40 Prozent der Regionsbewohner hätten einen Anspruch auf Wohngeld. Deshalb bezeichnete der KSG-Chef die aktuelle Debatte über eine Smart-City als Rand-Thema. „Es ist gut, wenn es die Reichen schön haben.“ Viele aber könnten sich etwa ein Smart-Home-System nicht leisten – und stellten sich deshalb gar nicht die Frage, ob Alexa den Kühlschrank automatisch auffülle. „Es gibt oftmals kein Geld für einen vollen Kühlschrank“, sagte Range ernüchtert.

Neubau am Marris-Mühlenweg soll Meilenstein setzen

Der KSG-Chef plädierte stattdessen dafür, Wohngebiete mit energetisch sinnvollen Konzepten zu planen und keine kommunale Regularien festzulegen, die über bundesweiten Standards liegen. „Damit treiben wir die Kosten, die ohnehin explodieren, weiter in die Höhe.“ In der Folge steige die Miete – und damit die Not der Menschen mit geringem Einkommen. Eine Lösung dieses Dilemma zeichnete sich für keinen der Gesprächspartner ab.

Range wie Jagau und Pollehn plädierten dafür, die gesamte Infrastruktur von Wohngebieten im Blick zu behalten. Dazu gehörten nach den Erfahrungen in der Corona-Pandemie eine ausreichende Versorgung mit schnellem Internet, aber auch Co-Working-Areas, die Menschen im Homeoffice nutzen könnten. Ob es diese in den geplanten Mietwohnungen an Marris-Mühlenweg geben wird, klärte Range in der Runde nicht. Aber er würdigte die Lage: „Die Innenstadtnähe ist tausendmal besser als ein Bau auf der grünen Wiese.“ Deshalb wolle die KSG dort einen Meilenstein setzen, versprach er den Burgdorferinnen und Burgdorfern. Derzeit verhandelt die KSG noch mit dem DRK über ein Gebäude, um 45 statt der bisher geplanten 20 Mietwohnungen zu schaffen.

Von Antje Bismark