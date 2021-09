Burgdorf

Das Veranstaltungszentrum Stadthaus ist am Sonntag, 12. September, ab 17 Uhr Schauplatz eines Orchesterkonzerts, bei dem Werke des in Burgdorf lebenden, international hoch angesehenen Komponisten Alfred Koerppen zur Aufführung kommen. Für die Organisation des Konzerts unter 3-G-Bedingungen zeichnet der Kulturverein Scena verantwortlich.

Das Kammerorchester Hannover unter der Leitung von Hans-Christian Euler spielt unter anderem zwei Werke Koerppens, und zwar die erste seiner vier Sinfonien sowie sein jüngstes Werk, die Kantate „In Paradisum“. Die Uraufführung dieser beiden Werke erfolgt zwei Tage vorher in der Christuskirche in Hannover. Schließlich steht auch noch George Crumbs „Dream Sequence“ auf dem Programm, in dem mit einer Glasharfe ein außergewöhnliches Musikinstrument zur Geltung kommt. Auch die Kantate „Widerstehe doch der Sünde“ sowie „Air“ von Johann Sebastian Bach erklingen.

Kantate wurde unlängst fertig

Die für große Bläserbesetzung geschriebene 1. Sinfonie entstand 1948, als sich Koerppen nach dem Krieg noch in Frankfurt als Organist und Musiklehrer durchschlug. Seine Kantate für Countertenor, zwei Violinen und zwei Waldhörner stellte der nunmehr 94-jährige Koerppen erst vor Kurzem fertig. Den Solopart singt der Countertenor Johannes Euler.

Koerppen, der aus Wiesbaden stammt und am legendären Frankfurter Musikgymnasium beim späteren Leipziger Thomaskantor Kurt Thomas Kompositionsunterricht bekommen hatte, zählt zu den bedeutendsten deutschen Tonsetzern unserer Zeit. Über Jahrzehnte hinweg lehrte er Komposition an der Musikhochschule in Hannover. Seine Werke werden weltweit aufgeführt.

Karten kosten 20 Euro. Sie können über das Scena-Kartentelefon unter der Rufnummer (05147) 720937 oder per E-Mail an info@scena-burgdorf.de vorbestellt werden. Sie liegen dann an der Tageskasse zur Abholung bereit. Es gibt sie zudem im Vorverkauf in Wegeners Buchhandlung an der Marktstraße und in der VVV-Geschäftsstelle an der Braunschweiger Straße.

Von Joachim Dege