Burgdorf

Auf dem Gelände des Tierheims herrscht in den Sommerferien lebhaftes Treiben. Hier gibt es keine Ferien oder Hitzefrei. Die Tierpfleger müssen ihre Heimbewohner pflegen und medizinisch betreuen, damit sie schnellstmöglich vermittelt werden können. „Bisher ist es ein ganz normaler Sommer“, sagt die Vorstandsvorsitzende Regina Ethner – und fügt hinzu, wie bereits im vergangenen Jahr seien auch in diesem nicht mehr Tiere als zuvor abgegeben worden. „Aber die Ferien sind ja auch noch lang“, schränkt sie ihre Aussage ein.

Im Tierheim wurden schon Schlangen abgegeben

Es ist ein Auf und Ab im Tierheim: Manche Tiere werden vermittelt und können zu ihren neuen Besitzern, andere werden von genau denen wieder abgegeben. „Wenn Tiere bei uns ankommen, müssen wir manchmal auch improvisieren“, sagt Tierheimleiter Ullrich Wallner. Einmal haben sogar Schlangen herrenlos in einem Karton vor der Tür gestanden – die aber weitervermittelt werden mussten. Eingerichtet hat das Tierheim auch Fundtierzwinger, in denen von Behörden beschlagnahmte Tiere abgegeben werden können, sofern das Büro geschlossen hat. „Jeden Morgen gucken wir dort hinein, ob nicht etwas drin ist“, sagt Wallner. Auch da gab es schon einige überraschende Funde.

Nach dem Pferdemarkt kommen mehr Kleintiere

„Dass Tiere ins Tierheim kommen, geht meist schneller, als dass sie es wieder verlassen“, meint Wallner. Trotzdem sei die Verweildauer im Durchschnitt noch relativ kurz. Die Gründe, warum Halter vor allem Vierbeiner aussetzen oder abgeben, seien vielseitig: Zunehmende Tierarztkosten und Altersschwäche der Besitzer sind nur zwei mögliche Erklärungen. Das betrifft auch den zwölfjährigen Gerry, den neueste Zugang. Sein Halter schaffte die Pflege samt Gassi gehen nicht mehr und trennte sich von dem Hund. Die Tierpfleger beobachten zudem seit langer Zeit, dass nach dem einmal im Monat stattfindenden Pferdemarkt häufiger Kleintiere im Tierheim abgegeben werden.

Der Großteil des derzeitigen Tierbestandes sind allerdings Fundtiere, vor allem Katzen. Die Katzenquarantäne sei „rappellvoll“, sagt Wallner. Jedes Tier, das in der Einrichtung an der Friederikenstraße ankommt, muss zu Beginn die Quarantänestation durchlaufen. Dort werden unter anderem Proben vom Fell oder Kot genommen, um diese auf mögliche Krankheiten oder Befälle hin zu untersuchen. Durchschnittlich zwei Wochen verbringen die Tiere in Quarantäne.

Nachfrage nach Katzenkindern ist groß

„16 Katzen sind derzeit auf der Quarantänestation“, zählt Tierpflegerin Kristin Rutz kurzerhand nach. Einige der gefundenen Stubentiger haben inzwischen sogar Nachwuchs bekommen. Für acht bis zehn Wochen dürfen die Kleinen von ihren Müttern nicht getrennt werden. Dabei sei die Nachfrage nach Jungtieren groß, sagt Ullrich Wallner. Sofern bei den Interessenten noch keine Katze wohnen sollte, werden die Kleinen später auch nur zu zweit vermittelt – damit sie in ihrem neuen Heim wenigstens einen bekannten Spielkameraden haben.

Von Laura Beigel