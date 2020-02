Burgdorf

„Ich sehe die Stadtbücherei nicht als freiwillige Leistung der Stadt, sondern als eine Pflichtaufgabe an“: Mit diesem Satz bekräftigte der FDP-Ratsherr Thomas Dreeskornfeld in der Sitzung des Ausschusses für Schulen, Kultur und Sport sein Bekenntnis zur Bibliothek an der Sorgenser Straße. Auch Politiker anderer Parteien nutzten den Besuch zwischen Büchern, DVDs, CDs und Zeitschriften, um die Arbeit des Teams um Leiterin Andrea Nehmer-Rommel zu würdigen.

So lobte SPD-Ratsfrau Christiane Gersemann die wachsende Kooperation mit den Schulen, die nach Aussage Nehmer-Rommels in den nächsten Monaten ausgebaut werden soll – unter anderem mit der IGS. Außerdem richteten Politiker wie CDU-Ratsherr Mirco Zschoch den Blick auf die zum 1. Januar 2018 eingeführten Sonnabend-Öffnungszeiten. „Diese werden unglaublich gut angenommen“, sagte die Bücherei-Leiterin. So kamen im ersten Jahr insgesamt 600 Besucher an einem Sonnabend, im zweiten Jahr waren es 690. „Und das, obwohl wir in einem Monat komplett geschlossen hatten“, sagte Nehmer-Rommel.

Sonnabends kommen vor allem Familien in die Bücherei

Nach ihrer Beobachtung nutzen vor allem Familien den Sonnabend für einen gemeinsamen Ausflug: „An Werktagen geht alles sehr, sehr schnell“, berichtete sie. Am Sonnabend indes ließen sich alle mehr Zeit, beim Aussuchen der Bücher und Medien, beim Ausleihen, beim Stöbern. „Ich bin überzeugt davon, dass die Zahl der Nutzer am Sonnabend noch weiter steigen wird“, sagte sie.

Dem Ausschuss diente der Termin auch dazu, sich die renovierten Räume anzuschauen. In drei Bauabschnitten erhielt die Bibliothek unter anderem neuen Teppichboden, eine moderne Beleuchtung und Mobiliar. Zugleich gestaltete das Team die Bereiche für Kinder- und Sachbücher neu, räumte die Regale aus und schuf auch eine Elternbibliothek. Gleichwohl konnten die Mitarbeiter nicht verhindern, dass die Zahl der Leser leicht sank – nachdem der Rat die Lesegebühr erhöht hatte. Sie lag im vergangenen Jahr bei 2594 Nutzern, das sind 465 weniger als noch 2018.

Höhere Lesegebühr, weniger Nutzer

„Wir stellen zunehmend fest, dass Familien sich einen Leseausweis teilen“, sagte Nehmer-Rommel. Ihren Angaben zufolge liegt die Jahresgebühr für Erwachsene jetzt bei 20 Euro (bis 2018: 15 Euro) und für Familien bei 25 (20) Euro. Kinder zahlen keine Gebühr, Berechtigte für eine Ermäßigung unverändert fünf Euro. Die Einnahmen blieben – wegen der gesunkenen Nutzerzahl – weitgehend konstant. Deutlich gestiegen sind hingegen die Entleihungen: von 135.618 im Jahr 2018 auf nun 139.833.

Angesichts dieser Zahlen betonte Gersemann: „Die Bücherei ist kein Luxus, sondern wichtig für die Stadt.“ Das Team zeichne sich aus durch eine couragierte und lebendige Arbeit, es stecke voller Ideen. Dazu gehört derzeit auch die Überlegung, vor öffentlichen Gebäuden mit Lichteffekten für die Einrichtung zu werben und den Weg dorthin zu weisen. Nehmer-Rommel indes lobte beim Rundgang die Burgdorfer, die die Bibliothek gut annähmen, kaum wegen verspätet zurückgegebener Medien gemahnt werden müssten und die sich vor jedem Urlaub gern mit Literatur eindeckten. „In den Winterferien fuhren viele nach London und in den Harz, das konnten wir an den Ausleihen ablesen“, sagte sie schmunzelnd.

Information: Die Stadtbücherei öffnet montags, dienstags und freitags von 12 bis 18 Uhr sowie donnerstags von 12 bis 19 Uhr. Mittwochs bleibt die Einrichtung geschlossen. An jedem ersten Sonnabend im Monat können Nutzer von 10 bis 14 Uhr die Medien ausleihen.

Von Antje Bismark