Mit 150 Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren startet am Montag, 16. August, die zweiwöchige Sommerschule des Burgdorfer Mehrgenerationenhauses (BMGH) – doch der geplante Schwimmkurs fällt aus, trotz aller Bemühungen der Verantwortlichen um Koordinatorin Ursula Wieker. Dabei wäre das Training in diesem Jahr besonders wichtig gewesen: Etwa 70 Prozent der Schülerinnen und Schüler können nämlich gar nicht schwimmen.

Seit Wochen ringt Wieker, unterstützt von BMGH-Vereinschef Dagobert Strecker, darum, in der Stadt eine Möglichkeit zu finden. Vergeblich, wie sie resigniert sagt. Denn weil das Hallenbad wegen der Umbauarbeiten geschlossen ist, entfällt die zweistündige Wasserzeit, in der die Sommerschüler sonst ihre Bahnen ziehen konnten. Seit neun Jahren organisiert das Haus den Schwimmunterricht, zumeist für geflüchtete Kinder. „Wir haben natürlich für die Bahn gezahlt“, betont Strecker. Doch Ralf Beer, Betriebsleiter des Hallenfreibads, sagt auf Anfrage, dass die Einrichtung bereits das Wasser aus dem Becken gelassen hat. „Das mussten wir allein aus Kostengründen machen, weil uns die Pandemie sehr zugesetzt hat“, fügt er hinzu. Zum Schulbeginn im September sei das Hallenbad aber startklar, doch dann gehört die Sommerschule 2021 schon der Vergangenheit an.

Koordinatorin: „Wir sind kein Schwimmcamp“

Wieker und ihr Team, dem allein 37 Dozenten aus dem BMGH sowie Referenten von Schulen und Verbänden angehören, wären auch ins Freibad ausgewichen. „Aber ich kann keine Bahn abtrennen“, sagt Beer und verweist darauf, dass bei schönem Wetter die Wasserfläche den anderen Gästen fehlen würde. „Und wenn es kalt ist, dann schickt man keine Kinder zum Schwimmen“, meint der Betriebsleiter. Die Verwaltung indes habe ihnen angeboten, mit den 150 Jungen und Mädchen in andere Bäder, zum Beispiel nach Ramlingen, Uetze oder Hänigsen auszuweichen, sagt Wieker. Allerdings stehe dann die Finanzierung nicht fest, und die Fahrzeiten würden den seit Monaten ausgetüftelten Plan sprengen.

Dieser sieht vor, dass sich ein Dozent um vier Kinder kümmert. Jede Gruppe erhalte für jeden Tag ein Angebot, das von Biologie-Unterricht im Gymnasium über einen Trommel-Workshop bis hin zu „Wald macht Schule“ reicht. Drei Standorte nutzt das BMGH: seine Räume an der Bergstraße, das Gymnasium und die Astrid-Lindgren-Grundschule. „Je mehr Standorte wir haben, desto schwieriger wird die Koordination“, sagt Wieker aus Erfahrung. Einen Pendelverkehr in auswärtige Bäder zu organisieren, sprenge einfach den Rahmen. „Letztlich sind wir ja kein Schwimmcamp, bei dem man länger in einem Bad bleibt“, ergänzt sie. Hinzu komme ja stets auch die Frage, was die aktuellen Corona-Auflagen erlauben und was eben nicht.

Region und Stadt lehnen mobile Schwimmschule ab

Da die Verantwortlichen aber das Schwimmen als immens wichtig für die Schülerinnen und Schüler ansehen, haben sie die vergangenen Tage für die Suche nach einer Alternative gesucht – und diese nach eigener Einschätzung auch gefunden. Und zwar in Bremen, wo die Bürgerstiftung und die Hansestadt ein mobiles Schwimmbecken für die Jüngsten zur Wassergewöhnung und dem Einstieg ins Schwimmen nutzen. Doch das Vorhaben, ein mobiles Becken mit acht mal 15 Metern auf dem Gelände der Grundschule aufzustellen, lässt sich nicht realisieren. Für eine Genehmigung durch Stadt und Region hätten bestimmte Voraussetzungen, zum Beispiel regelmäßiges Testen der Wasserqualität, erfüllt sein müssen, heißt es in den Behörden. Es sei ein Unterschied, ob ein öffentlich genutztes Bad entstehe oder ob jemand einen Pool im privaten Garten nutze.

Dazu habe es in dieser Woche auch Gespräche mit dem BMGH, der Region und der Stadt gegeben, sagt Stadtrat Michael Kugel und bedauert, dass bislang keine Lösung gefunden wurde. Denn er begrüße grundsätzlich das Projekt, zumal Rat und Verwaltung dem Schwimmenlernen einen besonderen Stellenwert einräumen. Wieker sowie ihre haupt- und ehrenamtlichen Unterstützer sehen die aus ihrer Sicht mangelnde Unterstützung durchaus als Missachtung ihres Engagements, schließlich gebe es vonseiten des Landes und des Bundes viele Forderungen, insbesondere nach der Pandemie den Kindern das Schwimmen beizubringen. „Unsere Schwimmmeisterin ist eine Fachfrau, die dreimal täglich eine Wasserprobe ziehen könnte“, sagt sie und kann die Argumentation nicht nachvollziehen. Deshalb hat sie am Freitag die Reißleine gezogen und den Auftrag für das mobile Schwimmbecken storniert.

Für alle anderen Angebote kommen am 16. August erst einmal alle Sommerschulkinder zum BMGH, dort gibt es einen Lolli-Test in der Gruppe, ehe jede und jeder zum Frühstück geht. „Danach testen sich die Kinder zweimal wöchentlich“, kündigt Wieker an, die dafür insgesamt 600 Lolli-Tests gekauft hat.

Information: Das Burgdorfer Mehrgenerationenhaus geht am Montag, 2. August, in die Sommerpause. Am Montag, 16. August, öffnet die Einrichtung wieder zu den gewöhnten Zeiten.

