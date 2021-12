Burgdorf

Von einer Straße ist nicht mehr viel zu sehen. Die Großbaustelle an der Straße Vor dem Celler Tor zwischen der Sorgenser Mühle und dem Wasserwerksweg macht eine der Hauptzufahrtsstraßen in die Burgdorfer Innenstadt zur Sackgassee. Normalerweise rollen dort bis zu 7000 Autos pro Tag in die Stadt oder aus ihr heraus. Dass der Verkehr nicht mehr fließt wie gewohnt, hat Folgen für die Anlieger.

Noch sechs Monate soll es nach Darstellung der Stadt dauern, bis die Straßenbauarbeiten abgeschlossen sind. Anlass der Arbeiten ist der geplante Neubau der IGS Burgdorf gegenüber der Polizeiinspektion. Wegen der Schule rechnet die Stadt mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen. Damit alle Kinder und Jugendlichen die Schule mit dem Rad oder Bus gefahrlos erreichen können, lässt die Stadt den Straßenabschnitt für annähernd 1,5 Millionen Euro verbreitern und Bushaltestellen einrichten.

Parlasca verlegt Keksladen in Gaststätte

Das hat Konsequenzen für die Anlieger: „Wir haben unseren Werksverkauf in die Gaststätte Sorgenser Mühle verlegt“, sagt Malte Benesch, Geschäftsführer von Parlasca-Keks. Die Fabrik und der Laden liegen im Baustellenbereich. Kundinnen und Kunden können sie nicht mehr anfahren. Aus diesem Grund haben Benesch und sein Team früh versucht, auf den verlegten Werksverkauf aufmerksam zu machen. Trotzdem werde es Einbußen geben, befürchtet der Geschäftsführer.

Auch die Mitarbeiter-Parkplätze seien nicht mehr gut erreichbar, sagt Benesch. Ein Großteil der Beschäftigen komme über die Umgehungsstraße und nicht aus Richtung Innenstadt. Deswegen habe das Unternehmen übergangsweise eine Fläche zum Parken gepachtet, die für Mitarbeitende, die von außerhalb kommen, leichter zu erreichen sei. Lastwagen seien von der Großbaustelle nicht betroffen, sodass der Lieferverkehr wie gewohnt weiterlaufe. Für die Stadtverwaltung hat Benesch nur Lob übrig. Sie habe bei allen Vorbereitungen geholfen und sich um die Beschilderung gekümmert.

Polizei und Feuerwehr fahren Umwege

Die Polizeiinspektion Burgdorf liegt ebenfalls an der Baustelle. Der Besucherparkplatz am Wasserwerksweg ist noch erreichbar. Für Einsätze in Richtung Otze müssen Streifenwagen einen Umweg fahren. Die Zeit, die diese Umwege in Anspruch nehmen, sei allerdings minimal, sagt Fritz-Raimund Schael vom Sachbereich Einsatz der Polizeiinspektion. „Wir wurden frühzeitig einbezogen und waren auch an der Baubesprechung beteiligt“, sagt der Polizist.

Gleiches gilt auch für die Feuerwehr schräg gegenüber der Polizeiinspektion, sagt Tiefbauamtsleiter Rainer Herbst. Auch sie kann vorübergehend nur in Richtung Süden zu Einsätzen fahren. Die Stadt habe die Kommunikation mit den ansässigen Unternehmen und Institutionen früh begonnen und sie über das Vorhaben informiert.

Fitnessstudio ist nach wie vor erreichbar

Besonders betroffen ist der Fitnesspark Burgdorf. Die Zufahrt des Parkplatzes liegt mitten in der Baustelle. Besucherinnen und Besucher müssen sich deswegen durch die Baustelle schlängeln, um das Gelände des Fitnessparks zu erreichen. Auch hier weist die Stadt mit Schildern darauf hin, dass das Fitnessstudio erreichbar ist. Die HEM-Tankstelle dürfte ebenfalls von der Baustelle betroffen sein, da der gesamte Durchfahrtsverkehr infolge der Großbaustelle ausbleibt.

Von Leona Passgang