In ein „Mitmach- und Erlebnismuseum für Kinder“ verwandelt sich das Stadtmuseum an der Schmiedestraße 6: Denn ab Sonntag, 14. November laden der VVV, der Förderverein Stadtmuseum und die Stadt Burgdorf in Zusammenarbeit mit dem hannoverschen Kindermuseum Zinnober zur interaktiven Ausstellung ein. Diese ist bis zum 30. Januar zu sehen.

Zahlreiche Mitmachstationen im Stadtmuseum

Das Kindermuseum „Zinnober on Tour“ lädt zum Spielen, Lernen, Experimentieren und Entdecken von Neuem ein. Die Ausstellung umfasst nach Angaben der Organisatoren zahlreiche Mitmachstationen. So können die Besucher und Besucherinnen mithilfe von Denkspielen die Mathematik auf eine andere Art und Weise kennenlernen, Magnetismus erleben, Klangtafeln und Hörstationen bestaunen oder Illusionen im Spiegelkabinett entdecken. Die Stationen sollen den Kindern, Familien und allen Neugierigen viele Anregungen und Erlebnisse zu spannenden Themenbereichen bieten und das kreative Potenzial der Besucher und Besucherinnen anregen.

Das Mitmachmuseum bietet interessante Informationen für alle Altersklassen. Quelle: Kindermuseum Zinnober

Das Kindermuseum Zinnober aus Hannover öffnete im Jahr 2014. Vorher war es rund 14 Jahre lang ein Museum auf Wanderschaft. Nun geht das Team wieder traditionelle Wege und „on tour“ – diesmal heißt das Ziel Burgdorf. Zum pädagogischen Konzept gehört es, dass Kinder und Jugendliche die Inhalte mit allen Sinnen erfassen. Riechen, Fühlen, Schmecken oder Sehen ist mindestens ebenso wichtig wie das Lesen. Doch auch für die erwachsenen Begleitpersonen gibt es spannende und informative Sachinformationen. Sie lernen zudem, die Inhalte aus Kindersicht zu verstehen.

Zielgruppe des Mitmachmuseums sind Kinder von drei bis 14 Jahren, die einen kindgerechten Einstieg in die Museumswelt erhalten sollen. Die Ausstellung öffnet sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. In den Winterferien 2022 ist das Mitmachmuseum zusätzlich am Montag und Dienstag, 31. Januar und 1. Februar, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Die Organisation und Betreuung übernehmen die Stadtjugendpflege und das JohnnyB. Im Stadtmuseum gelten derzeit die 3-G-Regeln. Führungen können Besucher in Absprache mit der VVV-Geschäftsstelle unter Telefon (05136) 1862 auch für Termine innerhalb in der Woche vereinbaren.

Von Marie Pinkert