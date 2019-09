Burgdorf

Die Klasse 3a aus der Grundschule an der Hannoverschen Neustadt hat dem scheidenden Bürgermeister Alfred Baxmann (70) einen Hausbesuch an seinem Amtssitz abgestattet. Die Kinder überbrachten annähernd 500 Wünsche, die sie selbst gemeinsam mit anderen Dritt- und Viertklässlern ihrer Schule sowie Gleichaltrigen aus der Grundschule in Otze und der Pausewang-Grundschule in der Südstadt anlässlich des jüngsten Weltkindertages am 20. September aufgeschrieben hatten.

Hannes hat auf zwei Karten notiert, was er sich für seine schule wünscht: Einen Wutraum und einen Fußballplatz. Quelle: Joachim Dege

Zur Vorbereitung auf das Treffen mit dem Stadtoberhaupt, zu dem die Grundschüler mit der Schulsozialarbeiterin Andreas Bruns und ihrer Kunstlehrerin Saskia Seifer ins Rathaus II kamen, hatten sich die Kinder fünf Wochen lang mit den Aufgaben eines Bürgermeisters und mit den Rechten von Kindern beschäftigt. Am Montagvormittag konfrontierten sie Baxmann dann allerdings zuvorderst den Problemen an ihrem Schulgebäude und sich daraus ergebenden Wünschen, wie die Stadt Abhilfe schaffen kann.

Zur Galerie Stadtoberhaupt Alfred Baxmann empfängt die Grundschüler im Sitzungszimmer des Rathauses II.

Größter Wunsch: Toiletten, die nicht stinken

Ganz oben auf der Wunschliste standen nicht stinkende Toiletten, ein besserer Lärmschutz, eine funktionstüchtige Heizung und größere Klassenräume. Auch mehr Förderlehrer wünschten sich die Kinder. Der Bürgermeister, ehedem selbst 25 Jahre lang Gymnasiallehrer, konterte mit der Frage, ob es auch etwas gebe an der Schule, was den Kindern gefiele. Die vielen Spielgeräte auf dem Schulhof seien toll, lautete eine Antwort. Noch besser sei der Durchgangsschulhof zwischen der Gartenstraße und Hannoverscher Neustadt allerdings, wenn dort keine erwachsenen Fahrradfahrer führen und Randalierer nicht ständig Glassplitter hinterließen.

Von Joachim Dege