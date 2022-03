Burgdorf

„Wir bauen einen Zaun“ – unter diesem Motto steht am Donnerstag, 7. April um 16 Uhr ein zusätzlicher Junior-Club-Tag des Verkehrs- und Verschönerungs-Vereins (VVV) an der historischen Sorgenser Mühle an. Treffpunkt ist an der Otzer Landstraße 16 um 16 Uhr.

Keine Langeweile in den Osterferien

Im Verlauf der gut zweistündigen Aktion sind die beteiligten Jungen und Mädchen aufgerufen, unter fachkundiger Anleitung von Mitgliedern des VVV-Arbeitskreises Sorgenser Mühle einen Zaun herzustellen. Dazu liegen ausreichend Äste bereit, aus denen die Teilnehmenden Zweige abschneiden und einkürzen. Wenn diese passend präpariert sind, werden sie anschließend in das Zaungestell eingeflochten. Dabei geht es darum, den Grundstein für eine Umzäunung der neuen Schautafel zu legen, auf der künftig die Geschichte der 1686 entstandenen Mühle nachzulesen ist.

Falls vorhanden, sollten die Kinder für den Aktionstag eine Astschere mitbringen. Der nächste reguläre Juniorclubtag ist dann wieder für Donnerstag, 21. April, um 16 Uhr im Stadtmuseum geplant. Dann stehen spannende Mitmachaktionen zur Ausstellung über die 1920er Jahre im Mittelpunkt.

Die Mitmachaktion ist für Kinder ab sechs Jahren geeignet. Für die kostenlose Teilnahme ist eine Anmeldung im VVV-Büro an der Braunschweiger Straße 2, Telefon (05136) 1862, erforderlich. Anmeldeschluss ist am 6. April um 18 Uhr.