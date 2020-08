Burgdorf

Welches Bild gehört zu welchem Ort in Burgdorf? Dieser Frage gehen am Mittwoch, 19. August, jene Kinder nach, die die Ferienaktion im Frauen- und Mütterzentrum besuchen. Das Team um Doris Zander bereitet beim Rätselparcours bis zu zwölf Stationen für Kinder von sechs bis neun Jahren vor, an denen sie kniffelige und lustige Aufgaben lösen müssen. Dazu gehören auch die Detailaufnahmen.

Mit der Aktion knüpft das Frauen- und Mütterzentrum an eine erfolgreiche Aktion aus dem vergangenen Jahr an. In diesem Jahr passen die Organisatoren die Rallye an die Auflagen in der Corona-Pandemie an. So haben die Kinder in diesem Jahr erstmals die Möglichkeit, das gesamte Außengelände zum Rutschen, Kniffeln und Toben zu nutzen. Eine Gruppenarbeit werde es nicht geben, sagt Zander. Allerdings könnten Jungen und Mädchen aus zwei Haushalten oder aus einer Familie die Rätselrallye gemeinsam bewältigen. Die Teilnahme kostet 5 Euro. Eine Anmeldung ist beim Bürgerbüro Burgdorf oder bei den Veranstaltern unter Telefon (05136) 896979 möglich.

Von Leona Passgang