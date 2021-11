Der Weihnachtsbaum vor der Begegnungsstätte DRK-Aktiv-Treff in Burgdorf ist ein richtiger Hingucker. Die Kinder des Pädagogischen Mittagstisches haben ihn zusammen mit ihren Betreuern geschmückt.

Ob selbst gebastelt oder die klassischen roten Weihnachtskugeln – die Kinder des Pädagogischer Mittagstisches dürfen an den Weihnachtsbaum vor der Begegnungsstätte Aktiv-Treff in Burgdorf hängen, was ihnen gefällt. Quelle: Leona Passgang