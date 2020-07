Burgdorf

Die Stadt Burgdorf will in den Sommerferien Kinder als sogenannte Spielplatzchecker einspannen. Die neueste Idee aus dem Rathaus: Kinder, die nicht in den Urlaub fahren, könnten in den Sommerferien die Spielplätze im Stadtgebiet einmal genau unter die Lupe nehmen und anschließend nach Schulnoten bewerten.

Kinder können Spielplätze am besten beurteilen

Dazu hat die Stadt auf ihrer Internetseite pünktlich zum Ferienbeginn jetzt eine Checkliste bereitgestellt. In die können Kinder ihre Bewertungen direkt eintragen. Alternativ können sie sich die Liste auch ausdrucken und später ausgefüllt beim Familienservicebüro im Rathaus IV an der Rolandstraße 13 in den Briefkasten einwerfen. Auch in den Jugendhäusern und in einigen Kindertagesstätten liegen die Checklisten zur Mitnahme aus.

Anzeige

Die Stadt unterstellt, dass Kinder die besten Fachleute seien, um die Güte der Spielplätze zu beurteilen. Mitarbeiter des Bauhofes kontrollierten zwar regelmäßig sämtliche Spielplätze. Jetzt wolle man zusätzlich aber auch noch „die Einschätzung und Bewertung von den eigentlichen Experten einholen, nämlich denjenigen, die sie regelmäßig nutzen“, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Dies sei ein erster Schritt, um den zehn Jahre alten Kinderstadtplan zu aktualisieren und neu aufzulegen, kündigt das Familienservicebüro an.

Weitere HAZ+ Artikel

Kinder können Noten für Spielplätze vergeben

Auf der Checkliste müssen die Spielplatzchecker, wie die Stadt die teilnehmenden Kinder getauft hat, den jeweiligen Spielplatz benennen. Dann können sie ankreuzen, ob es genug Spielgeräte gibt: zum Klettern, zum Rutschen, zum Balancieren und zum Schaukeln. Die Stadt fragt auch den Zustand der Geräte ab. Und sie will wissen, wie sauber es ist auf dem jeweiligen Spielplatz, und ob es dort ausreichend Sitzmöglichkeiten gibt. Auch mit Blick auf die Erreichbarkeit interessiert die Stadt die Einschätzung der Kinder. Für den Gesamteindruck können Kinder eine Schulnote von 1 bis 6 vergeben. Wer mag, kann Verbesserungsvorschläge machen und Fotos einreichen.

Mitmachen darf jedes Kind. Und zwar anonym. Die Stadt will lediglich wissen, welchen Geschlechts der jeweilige Gutachter ist, wie alt und in welchem Stadtteil er oder sie wohnt.

Von Joachim Dege