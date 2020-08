Burgdorf

Gute Neuigkeiten für alle Burgdorfer Schüler der Klassenstufen fünf bis zehn: Sie können sich ab sofort bis zum Ende der Sommerferien beim Open Gym des Kinderschutzbunds zum Quatschen, Chillen und Sporttreiben verabreden. Der Name Open Gym, also offene Halle, ist dabei Programm: An jedem Dienstag und Donnerstag wird die kleine Sporthalle der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule von 16 bis 18 Uhr zum Jugendtreff.

Angedockt ist das Projekt an die sogenannten LernRäume, vom niedersächsischen Kultusministerium finanzierte und von Partnern wie dem Kinderschutzbund Burgdorf umgesetzte Angebote für Kinder während der Sommerferien. „Deswegen ist das Open Gym wie in diesem Jahr auch die Ferienbetreuung für die Grundschüler kostenlos“, sagt Projektleiter Alexander Dedden. Ihm schwebte ein solches Angebot bereits länger vor. „Jetzt konnten wir es umsetzen.“ Was die Schüler in dieser Zeit in der Halle unternehmen, ist ihnen überlassen. Sie können die dort vorhandenen Geräte nutzen und beispielsweise Fußball oder Basketball spielen, aber auch einfach nur abhängen.

Eine Fortsetzung für Herbst ist bereits geplant

„Ich werde auf jeden Fall auch noch jemanden von der mobilen Jugendpflege bei mir haben“, sagt Dedden. Wegen der geltenden Corona-Vorschriften dürfen es pro Open-Gym-Tag maximal 20 Teilnehmer sein. Anmeldungen mit Angabe des entsprechenden Datums sind also zwingend notwendig. Diese können per E-Mail an ferien@kinderschutzbund-burgdorf.de, unter Telefon (0151) 55754318 sowie (05136) 2131erfolgen. Der Anrufbeantworter wird beim Kinderschutzbund täglich abgehört. „Ich hoffe, dass das Open Gym ankommt und wir es auch in den Herbstferien wieder anbieten können“, sagt Dedden.

Von Sandra Köhler