Burgdorf

Der Kinderschutzbund Burgdorf (KSB) kann aktuell neuwertige Schreibwaren und Schulbedarf an bedürftige Familien mit Kindern verteilen. Möglich macht das die Gabe von Spendern, die laut KSB nicht genannt werden wollen. Die Spende umfasst Schreibblöcke, Schreibunterlagen und Malsets, Rucksäcke, Tornister, voll bestückte Federmappen, Essgeschirr, Frühstücksdosen und Trinkflaschen.

Der KSB kündigt an, dass zunächst Schülerinnen und Schüler der Grundschule Burgdorf und Familien mit Bedarf einen Teil der Waren erhalten sollen. Auch der Nachbarschaftstreff am Ostlandring werde einen Teil der Spende verteilen. Schließlich will der KSB in seinem Secondhandladen Kli-Kla-Klamotti an der Hannoverschen Neustadt 39 komplett gepackte Tornister an weitere Familien mit Berechtigung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket ausgeben.

Der Rest der Waren soll im Laden zu günstigen Preisen zu haben sein. Der Laden ist von Montag bis Freitag in der Zeit von 10 bis 16 Uhr telefonisch unter der Rufnummer (01 60) 5 93 16 32 erreichbar.

Von Joachim Dege