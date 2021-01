Burgdorf

Der Kinderschutzbund ( KSB) will seinen Betätigungsradius in Burgdorf spürbar vergrößern. Erstmals in seiner Geschichte hat sich der Ortsverband bei der Stadt um die Trägerschaft für eine Kindertagesstätte beworben. Konkret geht es um den Betrieb einer geplanten neuen Kita am Duderstädter Weg auf dem sogenannten Aue-Süd-Areal des Investors Acribo GmbH.

Zwischen Uetzer Straße und Duderstädter Weg will Acribo das Wohn-, Handels- und Dienstleistungszentrum Aue Süd errichten. In Absprache mit der Stadt Burgdorf plant der Investor auch den Bau einer neuen Kita, die voraussichtlich am Duderstädter Weg stehen soll. Nach Vorstellung der Stadt soll die Kita vier Gruppen betreuen, zwei für Kinder im Krippenalter bis drei Jahre sowie zwei weitere für die älteren Kindergartenkinder.

Drei Bewerber zeigen Interesse an einer Trägerschaft

Damit sich der künftige Träger der Einrichtung mit dem Investor frühzeitig über die Rahmenbedingungen wie Außengelände und Ausstattung abstimmen kann, hat die Stadt bei freien Trägern bereits deren Interesse an einem Betrieb ausgelotet und ein förmliches Bewerberverfahren um die Trägerschaft eingeleitet. Drei Bewerber haben ihren Hut in den Ring geworfen: außer dem Kinderschutzbund auch die Arbeiterwohlfahrt ( AWO) und das Deutsche Rote Kreuz ( DRK).

Für den Kinderschutzbund wäre die angestrebte Übernahme der Kita-Trägerschaft eine Premiere. Denn bisher unterhält der KSB-Ortsverband in seinem Räumen auf dem Schulhof der Innenstadtgrundschule zwischen Gartenstraße und Hannoverscher Neustadt nur einen Spieletreff zur Betreuung von maximal elf Kindern im Alter von anderthalb bis drei Jahren. Mit dem pädagogischen Mittagstisch gibt es ein weiteres familienergänzendes Betreuungsangebot für berufstätige und kurzfristig verhinderte Eltern. Auch eine Ferienbetreuung hat der KSB im Portfolio, zudem verschiedene Beratungsangebote, eine Hausaufgabenhilfe und eine Leseförderung. Zudem engagiert sich der KSB in der offenen Ganztagsschule (OGS) der Grundschule, stärkt mit Kursen Eltern in der Erziehungsarbeit und unterhält an der Hannoverschen Neustadt den Secondhandladen Kli-Kla-Klamotti.

Kinderschutzbund will eine Werkstatt-Kita realisieren

Sollte der KSB zum Zug kommen, will er laut Projektmanagerin Annegret Lange-Kreutzfeld auf Basis des selbst entwickelten Kinderschutzkonzepts eine inklusive Werkstatt-Kita realisieren. Die Kinder sollen sich beim handwerklichen Betätigen selbst erfahren können. Körper, Bewegung und Gesundheit der Kinder stünden dort im Mittelpunkt der pädagogischen Arbeit, die auf den Werten Respekt, Vertrauen und Wertschätzung beruht und die Eltern der Kinder eng einbeziehen soll, wie Ko-Projektmanager Alexander Dedden in Aussicht stellt. Ein Familiencafé sei denkbar, ebenso die Übernahme des Knack-frisch-Ernährungsprogramms aus der OGS-Arbeit auf dem Kita-Alltag.

Ob die Stadt sich am Ende für den KSB als künftigen Träger entscheidet, ist nicht ausgemacht. Auch AWO und DRK haben der Stadt profunde Bewerbungsunterlagen und Kostenkalkulationen vorgelegt. Gegenüber der Kommunalpolitik können sie vor allem mit langjähriger Erfahrung beim Betrieb von Kitas punkten. Die Ratsfraktionen wollen jetzt in sich gehen und getrennt beraten, wen die Stadt ins Betreiberboot holen soll. Die Entscheidung fällt am Dienstag, 26. Januar, im Verwaltungsausschuss der Stadt. Das Gremium tagt unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Ergebnis wird Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) dann tags darauf verkünden.

