Burgdorf

Auf dem Kinderspielplatz an der Leuschnerstraße in der Weststadt will die Stadt in den kommenden Tagen Spielgeräte ersetzen lassen. Der Platz müsse deshalb teilweise bis in den März hinein gesperrt werden, teilt die Stadtverwaltung mit.

Als Vorbereitung für den Aufbau einer neuen Spielanlage sei es erforderlich, zunächst zwei alte Geräte abzubauen. Noch im Laufe dieser Woche würden diese entfernt und der sogenannte Fallschutzbereich für die neue Spielanlage ausgehoben. Während der Arbeiten würden Teile des Spielplatzes gesperrt.

Der so für die neue Spielanlage vorbereitete Bereich bleibe für Kinder so lange unzugänglich, bis die neue Spielanlage montiert und der Beton ausreichend ausgehärtet sei. Das zuständige Tiefbauamt rechnet damit, dass die neue Anlage in der ersten Märzwoche angeliefert wird und dann aufgebaut werden kann. Anschließend bliebe das neue Gerät, das im Zuge der von Familienservicebüro gestarteten Kinderbeteiligung ausgewählt worden sei, allerdings noch weitere zehn Tage lang für den Spielbetrieb gesperrt, also voraussichtlich bis Mitte März.

Von Joachim Dege