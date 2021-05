Burgdorf

Zu jedem Haus in der Burgdorfer Innenstadt kennt Erich Rode eine Geschichte – schließlich lebt er seit seiner Geburt vor 87 Jahren hier. „Meine Familie hat sich immer sehr für die Stadt interessiert, das hat sich übertragen“, sagt der pensionierte Postbeamte, der sein Wissen über Jahre als Stadtführer vermittelt hat. Nun gehört er zu den Burgdorfern, die der Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) befragt zu der Zeit des Nazi-Regimes.

Dabei geht es um persönliche Erinnerungen und Erlebnisse, die nachfolgenden Generationen erhalten werden sollen. Wer sich die Zeit nimmt und Rode sprechen lässt, merkt schnell, wie tief sich markante Ereignisse auch in das Gedächtnis von Kindern und Jugendlichen einprägen. Dazu gehört für Rode, jüngstes von neun Kindern, der Abschied von seinem Bruder Hans im Jahr 1940. „Er war in Holzminden stationiert und zu Besuch bei uns“, sagt er. Auf dem Weg von der Wohnung an der Grenzstraße zum Bahnhof habe er den kleinen Bruder immer wieder umarmt, sich umgedreht, gewunken – ein Abschied für immer, denn Hans fiel kurze Zeit später als zweiter Burgdorfer im Krieg. „Im Rückblick erscheint es mir immer, als ob er etwas geahnt hat“, sagt Rode, der sich gern als Zeitzeuge zur Verfügung stellt.

Leitende Beamte überstehen Entnazifizierung

Eingebrannt hat sich der Tod des Bruders auch deshalb, weil sich die Mutter nach der Nachricht in der guten Stube zurückzog. „Am nächsten Tag kam sie wieder heraus, und der gesamte Haaransatz war schlohweiß“, sagt der 87-Jährige. Nur der Dutt, entsinnt er sich, habe die kräftige braune Farbe behalten. An jenem Tag verschwand auch die Fröhlichkeit aus dem Haushalt, in dem sich die Eltern sehr distanziert zu den Nazi-Oberen verhielten. „Mein Vater war gehbehindert, deshalb gehörte ich zu den wenigen Kindern, bei denen Mutter und Vater während des Kriegs zu Hause waren.“ In der Grundschule übernahmen alte Burgdorfer, zum Teil Landwirte, den Unterricht. „Ich nannte viele Tante und Onkel“, sagt er im Rückblick.

Lesen Sie auch: Interviewprojekt des VVV: Zeitzeugen sollen Erlebnisse aus der Nazi-Zeit schildern

Gleichwohl: An dem Regime mit den Aufmärschen von SS und SA in der Kleinstadt kam auch Familie Rode nicht vorbei. Wenn der heutige Pensionär in Erinnerung durch die Straßen geht, weiß er genau, in welchem Café sich seinerzeit die Schergen aufhielten. „Wenn Soldaten im Urlaub nach Burgdorf kamen, dann gingen sie ins Café Baumgart“, sagt er. Andere suchten das Café Wiesner auf, wieder andere trafen sich auf der Straße. Der Burgdorfer erinnert sich an leitende Beamte im Rathaus oder dem Amtsgericht, die er als Nazis durch und durch erlebte – und die dann die Entnazifizierung gut überstanden hatten. „Daraus habe ich einen Gerechtigkeitssinn entwickelt, denn viele Kleine verloren damals ihre Anstellung“, sagt er.

Rode: „Jeder hat die Kriegsjahre anders erlebt“

Ohnehin bezeichnet er den Krieg und das Regime als prägend für die Kindheit und das spätere Leben, auch wenn er – dank des Vaters als Schlachtermeister – keinen Hunger zu leiden hatte. „Ich habe mich zum Beispiel nie in die erste Reihe gestellt, sondern immer erst einmal eine gewisse Vernunft eingeschaltet“, sagt er. Wichtig sei, die Wahrheit auf den Tisch zu legen und seine Meinung zu sagen, mit guten Argumenten. „Aber als guter Demokrat akzeptiere ich natürlich, wenn es dann anders läuft, als ich es gemacht hätte“, nennt er weitere Eigenschaften, die er auf die Kriegserfahrung zurückführt.

Jeder habe die Jahre anders erlebt, weiß der 87-Jährige aus Gesprächen mit früheren Klassenkameraden. Darüber zu reden, sie zu bewahren – das sei eine wichtige Aufgabe, findet er. Auch noch heute. Denn nicht nur der Krieg, auch die Jahre danach hätten die Stadt verändert. Rode erinnert sich an die ausgebombten Familien aus Hamburg oder Hannover, die zunächst 1942/1943 Zuflucht in Burgdorf suchten. Nach Kriegsende kamen die Flüchtlinge, die Zahl der Einwohner wuchs seinen Angaben zufolge von 5500 auf 12.000. „Und das in einer Stadt, in der ja über Jahre keine neuen Häuser entstanden waren.“ Erst 1947/1948 habe der Bau von Wohnungen wieder begonnen.

Seine Erinnerungen hat der einstige Postbeamte, der als Lehrer dann den Nachwuchs ausbildete, seit Jahren eingebracht in Bücher wie von Heinz Neumann, bei der Aufarbeitung der Geschichte vom Lager Ohio mit Rudolf Bembenneck oder wenn es noch heute Anfragen gibt zu alten Baracken an der alten Molkerei. Und wenn es Rode nicht weiß, dann kennt er jemanden, der es wissen könnte. Noch. Denn viele alte Weggefährten lebten nicht mehr, sagt er. Deshalb sei das Interviewprojekt des VVV jetzt auch so wichtig, ist er überzeugt.

Von Antje Bismark