Burgdorf

Das nach einem Wasserschaden am Dach vorübergehend geschlossene Kino Neue Schauburg an der Feldstraße kann am Sonnabend, 5. März, seinen Betrieb wieder aufnehmen und fürs Publikum öffnen. Das hat Kinobetreiber Christian Lindemann jetzt mitgeteilt. „Nach dem Dachschaden haben die Statiker den Kinosaal wieder freigegeben. Wir haben für die nächsten Wochen einen Stützbalken auf der linken Seite im Kinosaal. Das bedeutet 60 Sitzplätze weniger.“

Im Mai verschwindet die Stütze aus dem Saal

Lindemann geht zurzeit davon aus, dass bis Mai alle Arbeiten am Dach abgeschlossen sein werden. Dann könne auch die Stütze aus dem Saal wieder verschwinden. „Wir freuen uns, unsere Besucher wieder im Kino begrüßen zu dürfen“, sagt der Kinobetreiber. Der Schaden, der zur vorübergehenden Schließung führte, war eher zufällig entdeckt worden, als Lindemann im Kinosaal ein neues Tonsystem installieren ließ.

Von Joachim Dege