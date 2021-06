Burgdorf

James Bond beendet nicht nur die Corona-Pause im Stadtmuseum, sondern auch in der Neuen Schauburg. Denn „Ein Abend mit James Bond“ lautet das Thema der Wiedereröffnung des Burgdorfer Kinos nach der monatelangen Zwangspause. Kinobetreiber Christian Lindemann und Chris Distin, der Macher der Bond-Ausstellung des Verkehrs- und Verschönerungs-Verein im Stadtmuseum, laden dazu für Sonnabend, 19. Juni, ein. Die Besucher erwartet ein Abend mit dem Braunschweiger Bond-Experten und Autor Danny Morgenstern und der Schauspielerin Brigitte Millar, die die Rolle der Dr. Vogel in „Spectre“ und im neuen Bond-Film „Keine Zeit zu sterben“ verkörpert.

Schauspielerin Brigitte Millar zu Gast

Brigitte Millar alias Dr. Vogel im James-Bond-Film „Spectre“. Quelle: privat

„Es wird ein ausführliches Interview mit Brigitte Millar geben und auch die Möglichkeit, ihr persönliche Fragen zu stellen“, kündigt Lindemann an. Außerdem werde der Kurzfilm „NOX“ mit Millar in der Hauptrolle gezeigt. Morgenstern, der bisher 13 Bücher über den fiktiven britischen Geheimagenten geschrieben hat, wird den Abend fachkundig moderieren. Beginn ist um 18 Uhr. Ein Ticket kostet 15 Euro. Bond-Fans können sich über die Homepage der Neuen Schauburg unter neueschauburg.de für die Veranstaltung anmelden – viele Plätze sind allerdings nicht mehr frei.

Viel Abstand zum nächsten Besucher

Die Besucherzahl ist auf 80 begrenzt. Um sein Kino wieder öffnen zu können, muss Lindemann ein Hygienekonzept vorlegen. So dürfen die Gäste nicht zu eng beieinander sitzen. „Ich nutze nur ein Drittel der Kinositze, um einen belegten Sitzplatz sind zwei Plätze frei in jede Richtung“, erklärt Lindemann. Es besteht Maskenpflicht, der Schutz darf erst am Platz abgenommen werden. Zudem müssen die Besucher ihre Kontaktdaten angeben – via Luca-App oder als Eintrag in eine Anwesenheitsliste. „Zum Glück besteht momentan keine Testpflicht, weil die Inzidenz in der Region unter 35 liegt“, sagt der Burgdorfer Kinobetreiber. „Das macht den Betrieb für mich einfacher. Aber wie es am 19. Juni aussieht, weiß ich natürlich nicht.“ Der Verkauf von Getränken und Popcorn ist ebenfalls möglich.

Regelmäßiges Kinoprogramm ab 25. Juni

„Aus betriebswirtschaftlicher Sicht wäre es gut, wenn mehr Zuschauer erlaubt wären, aber mit der jetzigen Regelung kann ich wenigstens wieder anfangen“, sagt Lindemann, der nach eigenen Angaben mit der Neuen Schauburg sein Haupteinkommen erwirtschaftet. Die Hilfszahlungen des Staats für den Umsatzausfall im November/Dezember seien deshalb hilfreich gewesen. Ebenso wie die Unterstützung der treuen Schauburg-Besucher. „Die haben im Onlineshop einen Gutschein gekauft, um uns zu unterstützen und sich solidarisch zu zeigen“, berichtet Lindemann.

Ab 25. Juni sollen im Burgdorfer Kino wieder regelmäßig Filme laufen. Die Schauburg-Besucher dürfen sich auf ein abwechslungsreiches Programm freuen. Denn bei den Filmverleihern sind viele Neuproduktionen aufgelaufen, die bislang wegen des Corona-Lockdowns nicht gezeigt werden konnten.

Von Anette Wulf-Dettmer