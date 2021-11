Burgdorf

Heidrun Lindemann ist tot. Die frühere Betreiberin des Kinos Neue Schauburg ist am Mittwochabend zuhause im Kreis ihrer Familie nach kurzer, schwerer Krankheit gestorben. Sie wurde 74 Jahre alt.

Seit etlichen Wochen schon hatte sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Mit Lindemanns Tod verliert Burgdorf nicht nur eine herausragende Unternehmerpersönlichkeit, sondern auch eine prägende Figur seines Kulturlebens.

Lindemann führte Burgdorfs Kultkino an der Feldstraße von 2008 an bis Ende 2015 in dritter Generation, bevor sie es an ihren Sohn Christian übergab. Wer das nostalgisch eingerichtete Kino besuchte, kam um eine Begegnung mit Lindemann nicht herum. Bis zuletzt ließ sie es sich nicht nehmen, Gastfreundschaft auszustrahlen, indem sie ihre Besucher beim Kartenabriss herzlich begrüßte und bisweilen bis zum vorbestellten Platz geleitete. Jeder Dünkel war ihr fremd. Für jeden hatte sie ein gutes Wort übrig.

So setze sie der Neuen Schauburg ihren eigenen Stempel auf. Dabei hatte sie in ihrer Rolle als Unternehmerin, die sie sehr ernst nahm, erst hineinwachsen müssen, nachdem Ende 2007 ihre Mutter, die Kino-Ikone Elisabeth Hahne, gestorben war. Lindemann, in Lehrte aufgewachsen, später als Sekretärin bei Miele beschäftigt, hatte den Dreh schnell heraus. Die Familie unterstützte sie.

Tolle Filme sind wichtiger als ein voll besetzter Saal

Dass es wirtschaftlich rund lief, war ihr ein Anliegen, stand allerdings nicht an erster Stelle. Lindemann wollte stets tolle Charaktere, eindrückliche Schauspieler und qualitativ hochwertige Filme zeigen. Auch dann, wenn ein Film einmal nur wenige Zuschauer anzog. Für ihre Programmgestaltung erhielt sie viele Auszeichnungen.

2011, zum 80-jährigen Bestehen des Kinos, investierte Lindemann in neue Digitaltechnik, ohne die ein wirtschaftliches Überleben nicht länger möglich gewesen wäre. Das sollte sich auszahlen. Die Neue Schauburg konnte ihr Angebot erweitern, fortan Dokumentationen, Reisefilme und sogar Opern- und Ballettaufführungen zeigen, bisweilen in Kooperation mit Kulturträgern, Vereinen und Verbänden. Auch Literaturlesungen holte Lindemann ins Kino, das sie so zu einem Ort der kulturellen Begegnung ausbaute.

Die Bestattung ist am Montag, 15. November, ab 11.30 Uhr auf dem Friedhof an der Uetzer Straße. Die Familie hat Verständnis dafür, wenn Burgdorfer von Heidrun Lindemann Abschied nehmen wollen. Sie bittet aber darum, von Beileidsbekundungen am Grab abzusehen.

Von Joachim Dege