Cineasten kommen in Burgdorf wieder voll auf ihre Kosten. Ob Dokumentarfilm oder Drama, Animation, Musik oder Sneak Preview: Die Neue Schauburg an der Feldstraße in Burgdorf hat für jeden etwas im Programm.

Marie Curie – Elemente des Lebens: Drama (freigegeben ab 12 Jahren)

Der Film mit dem Originaltitel „Radioactive“ erzählt die Geschichte der Nobelpreisträgerin Marie Curie und ihres Ehemannes Pierre Curie. Er basiert auf der Graphic Novel „Radioactive: Marie & Pierre Curie: A Tale of Love and Fallout“ von Lauren Redniss, die von Jack Thorne für den Film adaptiert wurde. Regie führte die iranisch-französische Comiczeichnerin Marjane Satrapi.

1891 kommt Marie nach Paris, um an der Sorbonne Physik zu studieren. Als Frau hat sie dabei mit erheblichen Widerständen zu kämpfen, ist die Wissenschaft doch von Männern dominiert. Doch dann trifft sie Pierre Curie. Beide verlieben sich ineinander. Gemeinsam entdecken sie die Elemente Polonium und Radium. 1903 werden die Curies mit einem Nobelpreis in Physik ausgezeichnet. Als Pierre stirbt, vertieft sich Marie noch rückhaltloser in die Arbeit. Ein zweiter Nobelpreis, in Chemie und für sie allein, ist der Lohn. Doch die Beschäftigung mit der Radioaktivität fordert ihren Tribut.

Neue Schauburg Burgdorf, Fr, Sa und Di, jeweils 20 Uhr

Scooby! Voll verwedelt: Animation/ Abenteuer (freigegeben ab sechs Jahren)

Dieser Film von Tony Cervone ist eine Hommage an den Cartoon-Helden Scooby Doo, der durch die Samstag-Morgen-Zeichentrickfilme im US-amerikanischen Fernsehen Kult wurde. „Scooby! Voll verwedelt“ zeigt, wie Shaggy zum ersten Mal auf Scooby trifft und die beiden beste Freunde werden. Als sie kurze Zeit später auf die jungen Hobby-Detektive Fred, Velma und Daphne treffen, ist das die Geburtsstunde der Agentur Mystery Inc. Diese klärt regelmäßig scheinbar unerklärliche Phänomene auf. Als die Agentur in finanzielle Schwierigkeiten gerät, sieht ein potenzieller Investor keine Verwendung für Shaggy und Scooby. Doch der Superschurke Dick Darstadly plant Übles.

Neue Schauburg, Sa 17 Uhr

Mina und die Traumzauberer: Komödie/Animation (freigegeben ab sechs Jahren)

Mina ist alles andere als begeistert, als die Freundin ihres Vaters mit ihrer Tochter Jenny einzieht. Als Mina die Traumzauberer kennenlernt, die mit Theaterstücken Träume für Menschen produzieren, kommt sie auf die Idee, Jennys Träume zu manipulieren. Doch plötzlich wacht diese gar nicht mehr auf.

Neue Schauburg, So 14.30 Uhr

Jonas Kaufmann – Mein Wien: Dokumentarfilm/Konzert (keine Altersbeschränkung)

Der Tenor zeigt seine liebsten Orte in Wien – von Riesenrad bis zum Würstchenstand – und weiß zu Orten und Menschen Geschichten zu erzählen. Herzstück des Filmes ist der Mitschnitt eines Konzertes aus dem Wiener Konzerthaus aus dem Oktober 2019. Dabei gibt es weltbekannte Walzer- und Operettenmelodien zu hören. Etwa aus „Eine Nacht in Venedig", „Die Fledermaus" und „Wiener Blut“ von Johann Strauß sowie „Die lustige Witwe“ von Franz Lehár. Weitere Größen der Wiener Musikgeschichte wie Robert Stolz, Johann Strauß, Emerich Kálmán und Georg Kreisler dürfen nicht fehlen.

Neue Schauburg, So 17 Uhr

Besser Welt als nie: Dokumentarfilm (keine Altersbeschränkung)

„Besser Welt als Nie“ zeigt die Geschichte von Dennis Kailing, der innerhalb von zwei Jahren die Erde umrundet. Alleine auf einem Fahrrad, im Gepäck die Frage „Was macht glücklich?“ Nach gut zwei Jahren, 43.600 Kilometern, 41 Ländern, sechs Kontinenten und einer Erdumrundung ist er wieder am Ausgangspunkt angekommen. Und der Lösung seiner Frage ein gutes Stück näher gekommen.

Neue Schauburg, So 20 Uhr

Sneak Preview (freigegeben ab 18 Jahren)

Überraschung ist angesagt. Denn welcher Film gezeigt wird, offenbart sich den Kinobesuchern erst am Tage der Vorführung. Nur soviel steht fest: Offiziell ist dieser in den Kinos noch nicht angelaufen. Man darf gespannt sein.

Neue Schauburg, Mo 20 Uhr

Das zweite Leben des Monsieur Alain (keine Angabe)

Im Filmcafé gibt es die Geschichte des Geschäftsmannes Alain zu sehen. Der hetzt nur so durchs Leben. Doch nach einem Schlaganfall leidet er unter Sprach- und Gedächtnisstörungen. Die Logopädin Jeanne steht ihm zur Seite. Und während ihrer gemeinsamen Arbeit kommen sich die beiden näher.

Neue Schauburg, Di 16.30 Uhr

Cody –Wie ein Hund die Welt verändert: Dokumentarfilm (freigegeben ab 12 Jahren)

Eine Familie aus der Schweiz adoptiert den rumänischen Straßenhund Cody. Auf der Suche nach seiner Vergangenheit erfährt Codys neue Familie verschiedene Details über sein früheres Leben.

Neue Schauburg, Mi 17 Uhr

Eine größere Welt: Drama (freigegeben ab 12 Jahren)

Eine größere Welt: Die entdeckt Corine, als sie in der Mongolei bei einem schamanischen Ritual in Trance fällt. Eigentlich war die Französin, die um ihren Mann trauert, nur in die abgelegene Steppe gekommen, um ethnographische Tonaufnahmen zu sammeln. Zurück in Frankreich lassen sie die Erlebnisse nicht mehr los.

Neue Schauburg, Mi 20 Uhr

