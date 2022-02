Burgdorf

Die Vorfreude ist groß gewesen, als die neuen Besitzer des Parkhauskiosks am Neujahrstag 2020 die Verkaufsscheibe zum ersten Mal geöffnet haben. Zahlreiche Kunden kamen zum Start und ließen sich von der guten Laune der Betreiber anstecken. Doch die Freude bekam schnell einen herben Dämpfer: Die Brüder Serkan und Samed Demiryürek standen nach nicht einmal vier Monaten vor einem leeren Bahnhof. Die Corona-Pandemie stellte sie unerwartet vor eine erste Herausforderung. Doch mittlerweile haben sie sich mit ihrem Geschäft in Burgdorf etabliert.

Frühes Aufstehen kein Problem

Direkt an der Einfahrt zu den Pkw-Stellplätzen am Bahnhof verkaufen die Brüder allerhand Waren des täglichen Bedarfs. Zigaretten, Zeitungen, oder Fahrkarten und Lottoscheine – der Kiosk bietet alles an. Verkaufsschlager sind allerdings Filterkaffee und Backwaren. Letztere stammen allesamt aus der eigenen Produktion der Familie. „Wir backen alles frisch, zum Beispiel Börek. Sogar in verschiedenen Varianten, mit Schafskäse oder Spinat. Auf Wunsch belegen wir auch Brötchen“, sagt Samed Demiryürek. Ohne diese Kombination, so sagen ihm die Kunden regelmäßig, würden viele Pendler nicht in den Arbeitstag starten wollen. „Um 4.45 Uhr in der Früh öffnen wir und begrüßen die Kunden am Morgen als erstes.“

Für den 24-Jährigen ist die frühe Uhrzeit indes kein Problem. Irgendwie sei es Schicksal gewesen, dass er einen Kiosk leite und dort verkaufe, sagt er. Vor drei Jahren hat er eine kaufmännische Ausbildung im Servicegeschäft der Deutschen Bahn angefangen. Dessen Leiter, Ahmet Kuyucu, gehörte zusätzlich der Kiosk im Parkhaus. Ende 2019 plante er allerdings den Verkauf des beliebten Treffpunkts an der Theodorstraße – für die Brüder war sofort klar, den Laden zu übernehmen.

Kaum Kunden während Ausgangssperre

Die Brüder gestalten ihren Laden saisongemäß. Aktuell verkaufen sie ihren Kunden neben den herkömmlichen Waren auch Glühwein und heißen Kakao. Doch besonders beliebt ist etwas anderes: Die neu installierte Kundentoilette findet großen Anklang bei den Besuchern. „Die Toilette ist sauber, mehrmals am Tag putzen wir sie. Und genau dafür bekommen wir auch Lob“, sagt Samed Demiryürek.

Anerkennung erhielten sie auch im Lockdown. Während zahlreiche Geschäfte und Firmen schließen mussten, oder ihre Mitarbeiter ins Homeoffice schickten, standen die Mitarbeiter des Kiosks hinter dem Verkaufstresen. „Wir wollten auch in diesen Momenten für die wenigen Leute da sein“, erklärt der jüngere der Demiryürek-Brüder. Dass kaum Kunden kamen, sorgte aber gleichzeitig auch für harte Einbußen bei den Umsätzen. „Wir sind natürlich immer auch auf den Bahnverkehr und das Treiben im Bahnhof angewiesen.“ In den harten Monaten mit Regeln wie der Ausgangssperre waren kamen nur einige Dutzend am Tag. Aufgeben war für Demiryürek aber keine Alternative. Er denke immer positiv und versuche das Beste aus der Situation zu machen. „Hätte ich nur auf das Schlechte in der Zeit geachtet, hätte ich den Laden auch schließen können“, erläutert der ehemalige Fußballer.

Mitarbeiterin Daniela Steppahn im Gespräch mit einem Kunden. Quelle: Niklas Borm

Stammkundschaft wächst

Umso glücklicher sind sie im Parkhauskiosk über die immer weiter wachsende Stammkundschaft. Der Großteil der 300 täglichen Kunden sei mittlerweile jeden Tag da. „Selbst wenn die Personen Urlaub haben, kommen sie hier vorbei und man redet kurz“, sagt die einzige Mitarbeiterin des Ladens, Daniela Steppahn. Aus diesem Grund bezeichnet sie ihren Beruf auch nicht als solchen, sondern eher als Leidenschaft. „Oft kommen die Menschen auch einfach und erzählen uns ihre Probleme.“ Für viele war der Kauf am Kiosk während des Lockdowns die einzige Möglichkeit am Tag, um ein wenig zu kommunizieren. „So schenke ich den Menschen ein Lächeln am Morgen und bleibe am Puls der Stadt“, sagt die 41-Jährige stolz, während sie in das nächste Kundengespräch gezogen wird. Sie hoffe, dass es in Zukunft so bleibe.

Ein Lächeln können sich die Menschen an 364 Tagen im Jahr am Kiosk im Parkhaus abholen. Denn bis auf den Neujahrstag, an dem das Team Inventur begeht, hat das Geschäft das ganze Jahr über geöffnet.

Von Niklas Borm