Burgdorf

Der Bombenabwurf auf den Schießstand an der Eseringer Straße in Burgdorf jährt sich am Dienstag, 7. April, zum 75. Mal. Dabei kamen sieben Menschen ums Leben. Ihrer wollten die Kirchengemeinden gedenken, aber: „Wegen der Kontaktsperre kann die angekündigte ökumenische Andacht nicht stattfinden“, teilt jetzt Pastorin Friederike Grote mit. Deshalb läuten am 7. April um 11 Uhr die Glocken von St. Pankratius und St. Nikolaus und laden mit dem Geläut ein zum Gebet um Frieden. Pfarrer Martin Karras wird zudem zu diesem Zeitpunkt auf dem Friedhof an der Uetzer Straße eine Kerze anzünden und ein Gebet sprechen. Auf dem Friedhof liegen viele Tote der Bombenabwürfe vom 24. Februar und vom 7. April.

Von Antje Bismark