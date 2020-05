Burgdorf

Die beiden evangelisch-lutherischen Kirchengemeinden St. Pankratius und St. Paulus verzichten wegen der Corona-Krise in diesem Jahr zu Himmelfahrt, 21. Mai, auf den gemeinsamen Open-Air-Gottesdienst im Stadtpark. Stattdessen wollen die drei evangelischen Gemeinden in der Stadt ihre Gottesdienste an dem Feiertag jeweils dezentral anbieten. Die Paulusgemeinde in der Südstadt lädt für 10 Uhr zum Gottesdienst im Garten der Krippe neben der Kirche ein. Den Gottesdienst, der bei Regen im Kirchenzentrum stattfinden soll, gestaltet Pastorin Annabell Demera.

Auch bei Regen bleiben die Gläubigen draußen

Die Pankratiusgemeinde feiert ebenfalls unter freiem Himmel auf dem Gelände zwischen Gemeindehaus und Pfarrhaus an der Lippoldstraße. Um 10 Uhr laden Pastor Dirk Jonas und Kantor Martin Burzeya mit vier Bläsern des Posaunenchors zum Gottesdienst ein. Weil im Saal des Gemeindehauses wegen der Abstandsregeln nur 25 Menschen Gottesdienst feiern dürften, blieben die Besucher auch bei Regen draußen, teilt Jonas mit. Es ist der erste Gottesdienst seit dem 8. März, den die Gemeinde miteinander feiern kann – und der nicht online stattfindet. Die Martin-Luther-Gemeinde für Ehlershausen, Ramlingen und Otze feiert ihren Gottesdienst ebenfalls an der frischen Luft, und zwar vor der Kirche in Ehlershausen um 10.30 Uhr mit Pastorin Susanne Paul und Bläserbegleitung. Bei Regen weicht die Gemeinde in die Kirche aus. Für alle drei Gottesdienste gelten die aktuellen Hygienevorschriften und Abstandsregeln. Gottesdienstbesucher sollten daher nach Möglichkeit einen Mund-Nasen-Schutz tragen, bitten die Gemeinden.

Von Joachim Dege