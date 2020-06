Burgdorf

Es wird aufgrund der Coronabeschränkungen anders sein als in den Vorjahren. Dennoch: „Wir möchten Kindern gern ein Programm für die Sommerferien anbieten“, sagt Diakonin Wanda Gödeke von der evangelisch-lutherischen St.-Pankratius-Kirchengemeinde in Burgdorf. Zusammen spielen, basteln, Experimente ausprobieren, Zaubertricks lernen und kleine Clown- und Zirkusnummern einüben dürfen die Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren bei den Erlebnistagen vom 27. bis 29. Juli und 3. bis 5. August.

„Es ist endlich mal wieder Zeit für ein Abenteuer“, sagt Gödeke. Da laut aktueller Bestimmung des Landes nur maximal zehn Personen zusammenkommen dürfen, plant die Diakonin mit zwei Gruppen pro Termin. Eine trifft sich am Gemeindehaus an der Lippoldstraße, die andere im Gemeindehaus an der Gartenstraße. „Dort haben wir große Räume und Gartenflächen“, sagt Gödeke. Sie plant mit sieben Kindern pro Gruppe und bis zu drei Betreuern.

Anzeige

Eine Anmeldung zu den Erlebnistagen ist bis zum 12. Juli möglich. Ein Anmeldeformular steht im Internet auf der Seite der Gemeinde (www.pankratius.de) zum Herunterladen bereit.

Weitere HAZ+ Artikel

Kiki und Barnabas sind wieder auf Entdeckertour

Kinder können sich die Wartezeit bis zu den Erlebnistagen vertreiben. Unter der Leitung von Diakonin Gödeke haben Jugendliche eine neue Folge der Kinderkirche „Kiki – Detektivin auf Entdeckertour“ gedreht und bereits online gestellt. Diese ist auf der Internetseite der Kirche und bei Youtube abrufbar. „Wie hat Gott die Welt nur in sieben Tagen geschaffen?“, fragt Fledermaus Barnabas. Detektivin Kiki hat dazu eine Idee.

Kinder und ihre Familien können sich mit Kiki und Barnabas außerdem am 23. August auf Entdeckertour begeben. An dem Sonntag feiert die Gemeinde um 10 Uhr auf der Wiese am Gemeindehaus an der Lippoldstraße 15 einen Familiengottesdienst. Besucher sollten eine Decke und Regen- oder Sonnenschutz mitbringen.

Von Mark Bode