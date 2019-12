Burgdorf/Lehrte/Uetze/Sehnde

Urlaub in der Toskana: Der Kirchenkreis Burgdorf will mit Jugendlichen im Alter von 14 bis 17 Jahren aus Burgdorf, Lehrte, Uetze und Sehnde in den Sommerferien 2020 nach Italien fahren. Die Freizeit ist vom 21. Juli bis 4. August geplant. Ziel ist ein Campingplatz direkt am Meer unweit Viareggios, einer rund 62.000 Einwohner großen Stadt in der Toskana. Die Jugendlichen werden in Zelten mit maximal sechs Schlafstellen übernachten.

Geplant sind unter anderem zwei Ausflüge in die geschichtsträchtige Umgebung. Darüber hinaus wird das Team aus haupt- und ehrenamtlichen Betreuern ein abwechslungsreiches Programm zusammenstellen. „Aber es bleibt natürlich auch ausreichend Zeit zum Sonnenbaden und Entspannen“, verspricht Jugenddiakonin Ann-Marie Reimann.

Die Reise kostet inklusive Busfahrt, Unterbringung, Verpflegung und zwei Ausflügen 520 Euro. Anmeldungen sind online möglich unter www.kjd-burgdorf.de und unter Telefon (05136) 888-930.

Von Anette Wulf-Dettmer