Das Gebäude ist noch im Bau. Gleichwohl gehen die Stadt als Bauherrin und Eigentümerin sowie der Kirchenkreis Burgdorf als künftiger Betreiber aktuell davon aus, dass das neue Familienzentrum An den Hecken in der Südstadt mitsamt neuer Kindertagesstätte am 1. Januar nächsten Jahres seine Türen öffnet und in Betrieb gehen kann. Angesichts nach wie vor fehlender Betreuungsplätze fiebern Familien mit Kindern nicht nur aus dem benachbarten Neubaugebiet nachgerade mit, dass der Eröffnungstermin am Anfang Januar steht: Denn in der neuen Kita sollen künftig 105 Kinder unterkommen.

Auch Burgdorfs Kommunalpolitiker sehnen die Einrichtung herbei, zumal diese nach Fehlplanungen, Kommunikations-Gau und Architektenwechsel mit anderthalb Jahren Verspätung kommt, was sie erheblich teurer macht, als sich die Stadt ursprünglich ausgemalt hat. Soeben hat der Jugendhilfeausschuss des Rates grünes Licht gegeben für zwei von der Stadtverwaltung vorgelegte Betriebsführungsverträge. Der erste bildet die Basis dafür, dass der evangelisch-lutherische Kirchenkreis die Kita in der städtischen Immobilie mit eigenem Personal betreiben kann, der zweite für den Betrieb des Familienzentrums als Begegnungsstätte in dem Stadtteil.

Kirche sucht nach Personal für neue Kindertagesstätte

Die neue Kita soll fünf Gruppen haben: zwei mit jeweils bis zu 15 Plätzen für jüngere Kinder im Krippenalter sowie drei weitere mit jeweils bis zu 25 Plätzen für Jungen und Mädchen im Kindergartenalter. Ob es ab Ende tatsächlich 105 Kinder sein werden, die die Einrichtung betreut, ist noch nicht ausgemacht. Das hänge auch davon ab, wie viele Kinder einen erhöhten Betreuungsbedarf hätten, sagte Margot Krein im Jugendhilfeausschuss.

Sobald Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) seine Unterschrift unter die Verträge gesetzt haben wird, will sich die Kirche auf die Suche nach einer Kita-Leitung und Erziehern machen. Keine leichte Aufgabe, denn der Markt ist leer gefegt. Die Stadt Burgdorf kann schon jetzt in ihrer gerade erst baulich erweiterten Kita in Otze nicht alle vorhandenen Betreuungsplätze vergeben, weil sie das Betreuungspersonal nicht rekrutieren kann.

Das zweite Standbein des neuen Hauses an der Ecke Peiner Weg/Weimarer Bogen im Neubaugebiet An den Hecken ist das Familienzentrum. Das soll dem Anspruch nach seinem Namen gerecht werden, indem es die Bedürfnisse von Familien und deren Kindern in den Mittelpunkt seiner Aktivitäten stellt. Die Kirche will dazu im Schulterschluss mit den Besuchern des Hauses gemeinsam Angebote aus den Bereichen Bildung, Betreuung, Gesundheit und Sozialwesen auf die Beine stellen.

Kirche will mit anderen Einrichtungen zusammenarbeiten

Bereits vorhandene Angebote in der Südstadt sollen im Familienzentrum eine neue Heimat bekommen. Das gilt für das Elterncafé der Kita Südstern ebenso wie für die Familiensprechstunde verschiedener Kinderbetreuungseinrichtungen, das Präventionskonzept FuN des Paulus-Familienzentrums an der Kirche am Berliner Ring mit AWO-Kita und Kita Südstern sowie das Kulturvermittlungsprojekt Stadtteilmütter. Darüber hinaus soll es Sprechstunden von Beratungsstellen geben, Lernförderangebote, Vater- und Großvater-Kind-Aktionen, Ausflugs- und Sprachförderangebote.

Ein „Knotenpunkt im Netzwerk Südstadt“ soll das Familienzentrum laut pädagogischem Konzept des Kirchenkreises fortan sein und dabei die Zusammenarbeit mit den Kitas im Stadtteil, dem Nachbarschaftstreff am Ostlandring, der Paulus-Gemeinde und der Gudrun-Pausewang-Grundschule suchen. Die Regie soll ein Koordinator führen, der noch gefunden werden muss. Dafür will der Kirchenkreis eine halbe Stelle ausloben.

Von Joachim Dege