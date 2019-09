Otze

In etwa drei Wochen kann an der Otzer Kindertagesstätte (Kita) neben der Grundschule Richtfest gefeiert werden. Dann sollen Wände und Dachstuhl des Anbaus im Süden des Bestandsgebäude stehen. In diesem Anbau wird ein neuer Gruppenraum für die Drei- bis Sechsjährigen eingerichtet. Das hat Patricia Könecke von der Stadt Burgdorf bei einem Ortstermin mit dem Otzer Ortsrat und dem Ratsausschuss für Umwelt, Stadtentwicklung und Bauen erläutert.

Zeitgleich ziehen die Bauarbeiter im Westen des Bestandsgebäudes einen Anbau für einen separaten Krippenbereich hoch. Er bekommt einen Spiel- und einem Schlafraum, eine Sanitäranlage und eine Frühstücksküche. Die 15 Kleinkinder erhalten einen direkten Ausgang ins Freie – in ihren eigenen Spielgarten.

Stadt muss Haustechnik-Arbeiten mehrmals ausschreiben

„Der Zeitplan für die Bauarbeiten ist sechs bis acht Wochen nach hinten gerutscht“, berichtete Könecke. Grundsätzlich sei die Auftragsvergabe für die einzelnen Gewerke gut gelaufen. Auf die Ausschreibung hätten sich stets mehrere Firmen beworben, bis auf eine Ausnahme. „Was uns Sorgen gemacht hat, ist die Haustechnik gewesen“, erklärte Könecke. „Wir mussten die Arbeiten mehrmals ausschreiben.“

Die Mitarbeiterin der städtischen Gebäudewirtschaft geht davon aus, dass alle Arbeiten in der Kita Otze im Frühjahr 2020 abgeschlossen sein werden. Zunächst war die Stadt von einer Fertigstellung bis Ende dieses Jahres ausgegangen.

Kita bekommt einen Bewegungsraum

Der neue Gruppenraum im Süden der Kita ist notwendig, weil der bisherige zum Bewegungsraum umgestaltet wird. Im Zuge des Umbaus entsteht zusätzlich ein kleiner Gruppenraum für bis zu zehn Kinder ab drei Jahre. Darüber hinaus wird der Eingangsbereich vom Osten in die Mitte der langgezogenen Kita verlegt. Dadurch verkürzen sich die Laufwege, und das Gebäude ist besser in Funktionsbereiche einzuteilen. Im Ostteil der Kita, dort wo sich zurzeit der Eingangsbereich befindet, werden neue Räume für das Betreuungspersonal geschaffen. Zuletzt wird die kleine Küche auf 30 Quadratmeter vergrößert. Denn sobald die Erweiterung der Kita abgeschlossen ist, können 100 Kinder betreut werden, 25 mehr als bislang.

Rektorin lobt Containerlösung vor der Schule

Die Ausstattung der Klassenräume in den Containern überzeugt sowohl die Ortsrats- als auch die Bauausschussmitglieder. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die Raumnnot in der benachbarten Grundschule ist vorerst behoben: Seit Schuljahresbeginn stehen vor dem Gebäude zwei Containermodule mit insgesamt vier Klassenräumen. Auch diese schauten sich die Politiker an. Von Schulleiterin Karen Lindner gab es nur Lob für das Provisorium. „Die Klassenzimmer sind gut isoliert und mit einer Klimaanlage ausgestattet.“ Dort sei es an den heißen Tagen angenehmer als im Gebäude gewesen. Bis auf einige kleine Baustellen, die noch nachgebessert werden – unter anderem fehlen in den Fluren noch die Spinde für die Schüler – ist laut Bauamtsleiter Andreas Fischer alles fertig. Die Container hat die Stadt für 325.000 Euro bis 2023 gemietet.

Konzept für Schulanbau: kleingliedrig und langgezogen

Diese Skizze zeigt das Konzept der Arbeitsgruppe. Die neuen Gebäudeteile sind gelb gezeichnet. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Die Mietdauer gebe einen Hinweis auf die Planungs- und Bauphase für die Erweiterung der zweizügigen Grundschule und den Bau der Mensa, sagte Fischer. Allerdings ist bislang nicht entschieden, wie diese Erweiterung baulich umgesetzt werden kann. Das Gleiche gilt für den Neubau der Turnhalle. Das Problem: Die planungsrechtlich abgesicherten Baugrenzen des Areals an der Straße Heeg – dort stehen Kita, Schule und Sporthalle – sollen nicht überschritten werden. Zudem sollen alle großen Bäume stehen bleiben.

Beide Konzepte für die Schulerweiterung – einmal eingeschossig, einmal zweigeschossig an der westlichen Grundstücksgrenze – seien nicht optimal, sagte der Bauamtsleiter. Ziel soll es sein, einen zusammenhängenden Schulhof zu schaffen, um die Pausenaufsicht zu erleichtern. Diese Vorgabe erfüllen die beiden Vorschläge des externen Planungsbüros nicht. Eine Arbeitsgruppe aus Politik und Verwaltung hat deshalb ein neues Konzept erarbeitet. „Die Schule könnte Richtung Süden zweigeschossig erweitert werden. Die Mensa bekommt einen eigenen Anbau. Die neue Turnhalle wird in der Nähe der alten gebaut“, skizzierte Fischer die neuen Pläne, die allerdings noch nicht spruchreif seien. Das nächste Treffen der Arbeitsgruppe soll es im November geben.

Von Anette Wulf-Dettmer