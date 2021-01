Burgdorf

Seit Jahren wächst die Zahl der Plätze in Krippe und Kindergarten sowie der Kindertagespflege – das gilt in weiten Teilen auch für 2021. Doch ob das Angebot letztlich für alle Jungen und Mädchen ausreicht, vermag die Verwaltung nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith derzeit noch nicht zu sagen. Das hängt zum einen von der Zahl der angemeldeten Kinder ab. Zum anderen gibt es Faktoren wie den von Eltern gewünschten späteren Schulstart, die die Stadt nicht beeinflussen kann.

In freier Trägerschaft befinden sich 179 Plätze, weitere 30 werden in 2021 geschaffen. Parallel dazu setzt die Stadt zusätzlich auf Kindertagespflegestellen, wie die Koordinatorin Katrin Böhm sagt. Ihren Angaben zufolge bildet die Stadt aktuell fünf Bewerberinnen nach dem neuen Qualifizierungsstandard aus. „Wir suchen aber weiterhin vor allem für unseren Vertretungsstützpunkt, den wir jetzt aufbauen“, sagt sie. Unterdessen plant die Stadt Burgdorf bis zum 1. August keinen Ausbau der Kindergartenplätze, damit stagniert die Zahl bei 583. Freie Träger wie Kirche oder DRK erstellen 75 neue Plätze, bislang bieten sie 457 an.

Stadt nimmt Anmeldungen online entgegen

Für alle drei Betreuungsformen können Eltern ihren Sohn oder ihre Tochter online auf der städtischen Homepage www.burgdorf.de anmelden. Das gilt allerdings nur für jene Familien, die bislang keine Anmeldung abgegeben haben. Wer dies schon erledigt habe, werde automatisch berücksichtigt, sagt Veith. Interessierte, die noch Fragen zu einzelnen Einrichtungen haben, können die zuständigen Mitarbeiter im Rathaus unter Telefon (05136) 89 83 23 oder 89 83 45 anrufen. Informationen zur Kindertagespflege geben die Mitarbeiter unter Telefon (05136) 89 83 48.

Von Antje Bismark