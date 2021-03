Burgdorf

Wer betreibt die geplante Kita Aue Süd? Mit dem DRK und der Arbeiterwohlfahrt haben zwei erfahrene Träger ihre Bewerbung abgegeben, erstmals bekundet auch der Kinderschutzbund Burgdorf sein Interesse an der Trägerschaft. Eine Entscheidung, wer den Zuschlag bekommt, trifft nach Aussage von Stadtsprecherin Alexandra Veith der Verwaltungsausschuss in nicht öffentlicher Sitzung entweder am 9. oder am 23. März. Alle drei Bewerber mussten ihre zuvor abgegebenen Unterlagen bis 19. Februar ergänzen, weil es Nachfragen zur Tarifbindung, zu der Nachwuchsgewinnung und den Betreiberkosten gab.

Unterdessen mehrt sich bei den Kita-Betreibern, aber auch einigen Politikern der Unmut, weil die Vorsitzende des Kinderschutzbundes während der Elternzeit von Thomas Peest, Leiter der Abteilung Familien und Kinder, als dessen Stellvertreterin in das Vergabeverfahren eingebunden gewesen sein soll. Sie kritisieren hinter vorgehaltener Hand, dass Interessen verquickt gewesen sein könnten. „Diesen Vorwurf weisen wir als Stadt entschieden zurück“, sagt Peest auf Anfrage. Er habe als Abteilungsleiter im November das formlose Interessenbekundungsverfahren eingeleitet, nachdem er die Akteure im Burgdorfer Stadtgebiet Ende Oktober angeschrieben hatte.

Alle Bewerber müssen Fragen beantworten

„Drei Bewerber haben bis Ende November eine positive Rückmeldung gegeben“, sagt Peest, der nach seinen Angaben anschließend die pädagogische Konzeption, den Leitgedanken der Arbeit des Trägers und Informationen zur Organisation abgefragt hat. Den umfangreichen Fragenkatalog an die Bewerber als Basis der Beschlussdrucksache für die Kommunalpolitiker habe er Mitte Dezember übermittelt und Anfang Januar die Drucksache erstellt. Zudem habe er die Bewerber eingeladen, wobei der Kinderschutzbund eine eigene Projektgruppe ohne die städtische Mitarbeiterin und Vorsitzende gegründet habe.

„Meine Kollegin war ausschließlich mit dem organisatorischen Ablauf in der Fachausschusssitzung beauftragt“, beteuert Peest. Sie habe in der Beratung im Januar dann die Bitte der Politiker aufgegriffen, die Antworten im Fragenkatalog gegenüberzustellen – die Ergänzungsdrucksache zu schreiben, habe wiederum ein anderer Kollege übernommen. Die weitergehende Beratung im nicht öffentlichen Verwaltungsausschuss sei in die Verantwortung des Ersten Stadtrats Michael Kugel gefallen, der die dort gestellten Fragen aufgegriffen und an die Bewerber geschickt habe.

Deren Antworten lägen nun seit Freitag vor, sodass die abschließende Entscheidung im März fallen könne. Angesichts der jetzt aufgekommenen Debatte spricht Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) von einem konstruierten Zusammenhang. Peest betont: „Wir behandeln alle drei Bewerber gleichberechtigt.“

Von Antje Bismark