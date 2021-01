Burgdorf

Noch steht nicht fest, unter wessen Trägerschaft die geplante Kita am Duderstädter Weg auf dem sogenannten Aue-Süd-Areal des Investors Acribo GmbH öffnen wird. „Der Verwaltungsausschuss hat seine Entscheidung noch einmal vertagt“, sagt der Erste Stadtrat Michael Kugel nach der Sitzung des Gremiums. Drei Interessenten bewerben sich um den Betrieb: Erstmals will der Burgdorfer Kinderschutzbund als Träger fungieren, auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Arbeiterwohlfahrt (AWO) haben ihre Bewerbungsunterlagen eingereicht.

Kugel begründet den vertagten Beschluss damit, dass den Politikern noch wichtige Daten für die Vergabe fehlen. So sollen die Betreiber seinen Angaben zufolge unter anderem noch die Betreiberkosten detailliert auflisten und erklären, ob sie sich an die Tarifbindung halten und wie sie Personal gewinnen werden. Zudem forderten die Politiker weitere Informationen zu dem Kinderschutzkonzept. „Wir werden die geforderten Angaben unter Beteiligung der Träger zusammenstellen und dem Verwaltungsausschuss vorlegen“, kündigt Kugel an. Ob dies bis zur nächsten Sitzung am 16. Februar geschehen könne, hänge davon ab, wie schnell die Interessenten ihre Unterlagen einreichten.

Keine Verzögerung der Kita-Öffnung

Gelinge dies nicht bis zu dem Datum, dann entscheide das Gremium, das stets nicht öffentlich tagt, in seiner darauffolgenden Sitzung. Eine Verzögerung für das Projekt mit je zwei Krippen- und zwei Kindergartengruppen ergebe sich daraus nicht, sagt Kugel. „Letztlich geht es im jetzigen Stadium darum, den Investor und den Träger zusammenzubringen, damit sie die weiteren Planungen abstimmen können“, erklärt der Stadtrat.

Von Antje Bismark