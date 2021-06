Ehlershausen/Burgdorf

Das Gebäude der Kindertagesstätte im Burgdorfer Ortsteil Ehlershausen soll abgerissen und durch einen Neubau ersetzt werden. Dafür haben sich jetzt der Ratsausschuss für Jugendhilfe und der Ortsrat Ramlingen-Ehlershausen in einer gemeinsamen Sitzung ausgesprochen. Zuvor hatte Carsten Fischer von der Beratungsgesellschaft für Behörden drei mögliche Szenarien vorgestellt, wie die Betreuung der Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren in Ehlershausen auch künftig sichergestellt werden kann.

Baumängel im Dach

Die Stadt muss Millionen für die Kinderbetreuung in Ehlershausen investieren, weil das Bestandsgebäude aus dem Jahr 1973 stark sanierungsbedürftig ist und zudem die neuen Anforderungen an die Raumkonzepte für die pädagogische Arbeit in den Kitas nicht erfüllt, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Auch der Anbau, der 2007 entstand, müsste verändert werden. Dieser hatte in der Vergangenheit viele Probleme bereitet. Wegen Baumängel am Dach war immer wieder Feuchtigkeit eingedrungen, die zu Schimmelbildung in den Räumen führte. Der Anbau musste aufwendig saniert werden. Zurzeit werden im Hauptgebäude – Altbau plus Anbau – vier Kindergartengruppen betreut. Seit Anfang 2020 steht auf dem Gelände auch ein sogenanntes Interimsgebäude in Modulbauweise, es bietet Platz für zwei Krippengruppen.

Die Beratungsgesellschaft für Behörden hat drei Varianten auf ihre Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit untersucht:

Die erste Variante wäre mit 5,5 Millionen Euro die kostengünstigste. Sie sieht die vollständige Sanierung und den Umbau des kompletten Bestandsgebäudes sowie die Errichtung eines Erweiterungsbau vor.

Die zweite Variante würde rund 5,7 Millionen Euro kosten. Dafür würde der fast 50 Jahre alte Gebäudeteil abgerissen. Der Anbau aus dem Jahr 2007 bliebe stehen, müsste aber umgebaut und erweitert werden. Wie bei Variante eins wäre zudem der Neubau eines zweiten Gebäudes erforderlich.

Die dritte Variante sieht einen Neubau aus einem Guss vor. Die Gebäude aus den Jahren 1973 und 2007 würden abgerissen und dafür ein neues, bedarfsgerechtes Kita-Gebäude errichtet. Kosten laut Berater: 5,9 Millionen Euro. Für diese Lösung sprechen laut Fischer, dass das Risiko für Probleme und Kostensteigerungen während der Bauphase am geringsten sei, und die langfristigen Betriebskosten für die Instandhaltung, Reinigung und Energieversorgung niedriger wären als bei den zwei anderen Optionen.

Ortsratsmitglied Oliver Sieke (CDU) äußerte Bedenken wegen des Bolzplatzes, der an das Kita-Gelände angrenzt. Der könnte sich bei der Variante drei verkleinern, dabei sei er ein wichtiger Treffpunkt für Kinder und Jugendliche aus Ehlershausen. Ausschussvorsitzende Christiane Gersemann (SPD) wies jedoch daraufhin, dass ein Neubau wichtige Standards setzen und die Grundlage für zukünftige Projekte in Burgdorf sein könnte. Schließlich stimmten sowohl der Ortsrat als auch der Jugendhilfeausschuss geschlossen für den Neubau der Kita.

Von Anette Wulf-Dettmer und Leona Passgang