Burgdorf

„Bitte tun Sie etwas“: Mit diesem Satz appellierte Stephanie Zapf vom Stadtkitabeirat an die Verwaltung, die Betreuung in den Krippen, Kindergärten und im Hort sicherzustellen. Seit drei Monaten seien hunderte Betreuungsstunden ausgefallen: „Wir sehen aktuell in der Stadt keinen verlässlichen Partner mehr“, sagte die Elternvertreterin im Jugendhilfeausschuss und verwies auf die aus ihrer Sicht dramatische Situation in den Kitas Otze, Ramlingen-Ehlershausen, Südstern, Weststadt und Freibad.

Die Mutter beschrieb die für Familien schwierige Lage, wenn ein oder mehrere Kinder nur 2,5 Stunden statt eines ganzen Tages in die Kita gehen könnten. „Wir packen die Brotdose und den Rucksack, machen den Schnelltest – und dann kommt der Anruf, dass die Kita ausfällt“, sagte Zapf. Für die Mütter und Väter bedeute dies, ihre Berufstätigkeit aus dem Stand neu organisieren zu müssen. Für den Nachwuchs bedeute es, dass die eigentlich notwendige Struktur eines Tages permanent zusammenbreche. Vor allem die Jüngsten aber brauchten die Verlässlichkeit. „Das Hin und Her geht an unsere Substanz“, sagte Zapf und bot bei der Lösung die Hilfe der Eltern an. „Es kann doch nicht sein, dass allein in einer Einrichtung sechs Beschäftigte arbeitsunfähig geschrieben sind.“

Kita-Fachkräfte fehlen durchschnittlich 28,1 Tage

„Als Stadt sind wir über die vielen Ausfälle nicht glücklich“, sagte Stadtrat Michael Kugel. Gleichwohl habe die Verwaltung die Erkrankungen zur Kenntnis zu nehmen: „Ich kann nicht beantworten, weshalb die Mitarbeiter krank sind.“ Für Langzeiterkrankte gebe es das betriebliche Eingliederungsmanagement, um die Rückkehr zu organisieren. Auf Anfrage der SPD-Fraktion im Rat hatte die Stadt aufgelistet, dass im vergangenen Jahr jede Kita-Kraft durchschnittlich 28,1 Tage krank gewesen war – so zumindest die erste Hochrechnung. Im Jahr 2020 lag diese Zahl bei 19,8 Kalendertagen, im Jahr davor bei 32,8. Aktuell sind demnach 174 pädagogische Kräfte in den acht kommunalen Kitas beschäftigt, zehn Stellen seien dauerhaft vakant.

„Der Arbeitsmarkt ist leer, wir können sie nicht besetzen“, sagte dazu Bürgermeister Armin Pollehn. Er betonte, dass er ob der Situation sehr unzufrieden sei – es könne nicht sein, dass ganze Gruppen ausfielen, aber es gebe eben auch keine kurzfristige Lösung. „Die vergangenen zwei Jahre waren eine immense Belastung für die Kitas, die die Corona-Maßnahmen umsetzen und auf das Infektionsgeschehen reagieren mussten“, sagte er. Umso wichtiger sei es, dass die Stadt intern den Gründen für die Krankheitsfälle nachgehe, sagte Zapf: „Die Mitarbeiter müssen bleiben.“

Stadt Burgdorf verschiebt Sitzung des Elternbeirates

Dass die Stadt vor diesem Hintergrund kurzfristig eine geplante Sitzung mit dem Elternbeirat verschiebe, könne sie nicht nachvollziehen. Auch die Ausschussvorsitzende Christiane Gersemann sprach sich für einen schnelleren Termin aus, zudem wollen die Politiker über die Aussagen der Stadt beraten, wie das Personal entlastet werden soll – beispielsweise mit dem Einsatz von Zeitarbeitskräften.