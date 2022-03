Burgdorf

Noch wertet die Stadt nach Aussage von Stadtrat Michael Kugel die Anmeldungen der Eltern für die Betreuung ihrer Kinder in Krippe, Kita und Hort aus – und auch wenn noch keine verlässlichen Daten feststehen, so wissen die Verantwortlichen im Rathaus und im Rat gleichwohl: Die Plätze werden nicht ausreichen.

Deshalb fand Kugel im jüngsten Jugendhilfeausschuss auch großen Zuspruch der Kommunalpolitiker, als er die jüngsten Pläne der St.-Pankratius-Kirchengemeinde für die Kita Fröbelweg vorstellte. Dort betreuen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seinen Angaben zufolge derzeit die Jungen und Mädchen in drei Kindergarten- und in einer Krippengruppe. Dieses Angebot will die Kirchengemeinde ausbauen und hat einen externen Architekten beauftragt, die Möglichkeiten der Erweiterung um eine zweite Krippengruppe auszuloten. Dessen Planungen hätten nun ergeben, dass sogar eine dritte Gruppe für die Ein- bis Dreijährigen entstehen könnte.

Politiker befürworten weitere Krippengruppe

„Wir haben dringenden Bedarf an Krippenplätzen“, sagte Kugel. Deshalb würde die Stadt – nach einem positiven Votum durch die Kommunalpolitiker – gern die jetzt vorgelegten Pläne realisieren lassen, auch wenn sie derzeit im Kindergartenbedarfsplan nicht aufgeführt seien. „Dürfen wir uns auf den Weg machen?“, fragte er deshalb in die Runde, die mit großer Zustimmung reagierte. „Dann nehmen wir jetzt unverzüglich Kontakt mit der Kirchengemeinde auf“, kündigte der Stadtrat an. Dazu gehöre auch ein Gespräch mit Birgit Meinig, im Hauptberuf Pädagogische Leiterin für die Kindertagesstätten des Kirchenkreises Burgdorf – und im Ehrenamt Ratsfrau mit Sitz im Jugendhilfeausschuss, sodass sie das positive Votum gleich mitnehmen konnte.