Otze

Ganz langsam kehrt wieder Normalität ein in der Kindertagesstätte in Burgdorf-Otze. Nicht nur die Corona-Pandemie hat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort das Leben schwer gemacht: Auch das Betreuen der Kinder während der im Mai 2019 begonnenen, schier nicht endenden Bauarbeiten am Kitaanbau verlangte ihnen einiges ab. Nicht alle Teammitglieder konnten oder wollten das leisten, sodass letztlich acht Stellen vakant waren. Doch nun herrscht Aufbruchsstimmung. Bis auf Kleinigkeiten ist der Umbau abgeschlossen; nur noch zwei Stellen sind unbesetzt.

„Es ist etwas ganz Tolles entstanden“

„Im Nachhinein betrachtet, ist hier etwas ganz Tolles entstanden, auf das wir stolz sein können“, sagt Sarah Weber, die Stellvertreterin des Kita-Leiters Anias Ruff. Sie macht aber auch ganz klar: „Gemeinsam mit der Verwaltung sind wir zu der Erkenntnis gekommen: einen Anbau derart im laufenden Betrieb zu erstellen, ist nicht empfehlenswert.“ Geplant war gewesen, den Anbau bis Ende 2019 fertigzustellen. Eine der Neuen ist Kimberly Göpfert. Sie löst die hochschwangere Weber während deren Elternzeit als stellvertretende Leiterin ab. Warum sie sich nach Otze beworben hat? „Mir hat gefallen, dass hier Probleme benannt und Lösungen dafür gesucht werden“, sagt sie und ergänzt: „Und dass man hier mitgestalten kann.“

Kita-Kollegium überarbeitet pädagogisches Konzept

Dazu gehört etwa, dass die Erzieherinnen und Erzieher sich am Sonnabend getroffen haben, um das pädagogische Konzept der Otzer Kita auf den Prüfstand zu stellen – und darin auch neue Ideen einzuarbeiten. Wie lassen sich Entwicklungsphasen der Kinder und gruppenübergreifende Angebote unter einen Hut bringen? Sind die vom „alten“ Team gesetzten Schwerpunkte noch aktuell und können von allen mitgetragen werden? Was lässt sich aus der Arbeit in der Corona-Pandemie Positives in den Kindergarten-Alltag mitnehmen?

„Wir konnten nur von Woche zu Woche planen“

„Die Pandemie hat uns mit dem reduzierten Betreuungsangebot schon in die Karten gespielt“, sagt Weber. Ansonsten wäre es in der Bauphase noch schwieriger geworden mit dem eingeschränkten Platz und den wenigen verbliebenen Mitarbeitern. „Wir konnten ohnehin nur noch von Woche zu Woche planen, obwohl wir den Eltern gern längerfristige Zusagen gemacht hätten“, sagt Weber. Doch diese Zeiten seien nun gottlob vorbei.

In erster Linie sollten mit dem Anbau Räume für eine Krippengruppe geschaffen werden. Dabei ist dann auch noch ein Raum abgefallen für eine Kindergartengruppe mit zehn Jungen und Mädchen. Insgesamt können am Standort Im Heeg jetzt 100 Kinder betreut werden, 25 mehr als vorher. Gleichzeitig wurde die Küche vergrößert, ein ehemaliger Gruppenraum zum langersehnten Bewegungsraum umgestaltet. Im erweiterten Flur ist Platz für den Morgenkreis. Ein gemeinsamer Essraum, der auch für Angebote genutzt werden kann, schafft mehr Raum in den Gruppen.

„Und wir haben jetzt mit der Kinderküche und der Bücherei zwei zusätzliche Räume, die auch für Mitarbeiter- oder Elterngespräche genutzt werden können“, sagt Weber. Trotz allem habe es „richtig wehgetan“, für die Erweiterung einen Teil des Außengeländes opfern zu müssen: „Aber wir hoffen, dass wir ein wenig zurückbekommen, wenn die Turnhalle abgerissen wird.“

Für Erhalt des Wäldchens gekämpft

Konzeptionell setzt die Kita auf den Schwerpunkt „Natur- und Lebenswelt“. Kein Wunder also, dass die Erzieherinnen dafür kämpften, dass das kleine Wäldchen auf dem Außengelände zumindest teilweise erhalten bleiben konnte. „Die Kinder lieben es und es gibt dort tolle Verstecke“, sagt Weber.

Holz ist als Baumaterial auch im Gebäude überall präsent: in den Fußböden, den Türschildern und den Hochebenen. Bei letzteren wurden im Zuge sicherheitsrelevanter Umbauten die geraden, lackierten Bretter durch geschwungene Äste ersetzt. Das rege die kindliche Fantasie an, so würden die Hochebenen im Spiel zu Baumhaus, Zoo und Co, erklärt Göpfert. Selbst die Briefkästen für die Elternpost sind aus Holz. „Wir wollen den Kindern vermitteln, welchen Wert Natur und natürliche Materialien haben.“

Natur und Holz auch im Toilettenschild: Das gibt Gesprächsanreize für die Kinder. Quelle: Sandra Köhler

Auch ein Kita-Mitarbeiter hat Spaß am Arbeiten mit Holz – und zudem Geschick. „Das ist wirklich toll, er hat Stifthalter und Ablagen, ja sogar einen Geburtstagskalender für seine Gruppe daraus gefertigt“, berichtet Weber. Das Prunkstück aber ist ein Tisch mit einer Platte aus einer Baumstammscheibe, in die das Logo der Kita eingebrannt ist. Der steht im neuen Eingangsbereich.

Von Sandra Köhler