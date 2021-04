Burgdorf

Die Stadt Burgdorf findet kaum noch Erzieherinnen und Erzieher für ihre Kindertagesstätten. Freien Kita-Trägern ergeht es wenig anders. Um das zu ändern, will die Stadt die Arbeitsbedingungen der Betreuungskräfte in der Kommune spürbar verbessern und ausgeschriebene Stellen attraktiver für das am Arbeitsmarkt stark nachgefragte Personal machen. Der Rat hat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben für die sogenannte dritte Kraft in den Kitagruppen. Das soll die Qualität der Betreuungsarbeit steigern und das Arbeitsklima verbessern.

„Beruf muss eine Aufwertung erfahren“

Ratsfrau Birgit Meinig (SPD), von Berufs wegen Pädagogische Leitung für die Kitas des evangelischen Kirchenkreises Burgdorf, konstatierte, dass der Personalmangel längst Alltag sei in den Betreuungseinrichtungen. Stellenausschreibungen verpufften mitunter ohne jede Resonanz. Erzieherinnen und Erzieher könnten sich aussuchen, wo sie arbeiten wollten. Eine Folge der Personalnot sei die Unzufriedenheit über die mangelnde Qualität der eigenen Arbeit sowie eine dauernde Mehrbelastung. „Der Beruf muss eine Aufwertung erfahren“, forderte die Kommunalpolitikerin und Fachfrau. Dem stimmten auch Politiker aller anderen Ratsfraktionen zu. Der Beschluss pro dritte Kraft fiel einstimmig.

Was das die Stadt kosten wird, hat die Stadtverwaltung dem Rat noch nicht vorgerechnet. Ratsherr Rüdiger Nijenhof nannte in der Ratssitzung unter Berufung auf eine Quelle im Rathaus den Betrag von rund 700.000 Euro. Eine weitere Attraktivitätssteigerung als Arbeitgeber verspricht sich die Stadt von der Aufgabe der Kinderbetreuung in sogenannten Randzeiten, also außerhalb der Kernöffnungszeiten der Kitas. Auf Nachfrage von Ratsherr Michael Fleischmann (Die Linke) gab Erster Stadtrat Michael Kugel Auskunft, was das genau bedeutet; „Nach 15 Uhr ist Schluss.“ Der Grund sei, dass die Betreuungskräfte nicht länger arbeiten wollten. Das wiederum wollten fünf Ratsmitglieder nicht mittragen und stimmten deshalb gegen die geplante Einschränkung der Randzeitenbetreuung.

Von Joachim Dege