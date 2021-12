Burgdorf

Die neue Kindertagesstätte mit Familienzentrum am Weimarer Bogen in Burgdorfs Südstadt soll voraussichtlich Ende Februar in Betrieb gehen können. Diesen Termin hat Architekt Andreas Schmotz vom Büro Höhlich & Schmotz jetzt Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) bei einem Rundgang über die Baustelle in Aussicht gestellt. Pollehn hatte sich persönlich ein Bild vom zähen Baufortschritt machen wollen.

Wenn Burgdorfs Kommunalpolitiker auf die Kita mit Familienzentrum zu sprechen kommen, wie zuletzt in der jüngsten Bauausschusssitzung des Rates, fällt schon mal das Wort „Katastrophenbau“. Verwaltungschef Pollehn, dessen Mitarbeiter noch vor einer Woche auf Nachfrage eines Ratsmitglieds keinen Fertigstellungstermin hatten nennen können, entfuhr bei der Baustellenbesichtigung in dieser Woche der Satz: „Wenn das hier endlich übergeben wird, mache ich drei Kreuze.“

Ohne Brandschutztüren ist keine Inbetriebnahme möglich

Tatsächlich geben sich auf der Baustelle nach wie vor die Handwerker die Klinke in die Hand. Gerade einmal 50 Prozent des Bodenbelags sind verlegt. Überall hängen Kabel aus den Wänden. Die Maler haben noch einige ungestrichene Wände vor der Brust. In den Toiletten fehlen Trennwände. Waschbecken sind nicht installiert. Der Einbau der Küche, einer Teeküche und von Einbauschränken steht noch aus. Auf dem weitgehend hergestellten Außengelände fehlen die Anpflanzungen. Erste Möbel – Tische – sind schon da, aber noch nicht ausgepackt.

Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) lässt sich von Architekt Andreas Schmotz durch die Dauerbaustelle Familienzentrum führen und den zähen Baufortschritt erläutern. Quelle: Joachim Dege

Der größte Unsicherheitsfaktor, der auch den anvisierten Übergabetermin doch noch einmal sprengen könnte, sind die nach wie vor nicht gelieferten Brandschutztüren, ohne die das Bauamt den Bau nicht abnehmen kann und die Einrichtung für 105 zu betreuende Kinder folglich nicht wie vom Betreiber Kirchenkreis Burgdorf geplant zum 1. März in Betrieb gehen darf. Der Hersteller habe nach wie vor keinen Liefertermin für die 17 benötigten Elemente genannt, musste Architekt Schmotz eingestehen.

Die Corona-Pandemie mit unterbrochenen Lieferketten sei am Bau nur schwer kalkulierbar, sagte Schmotz, der die Bauleitung übernommen hat: „Ich habe noch nie in solchen Zeiten gebaut. Das ist eine bisher nicht gekannte Erfahrung.“ Dazu kämen volle Auftragsbücher der Betriebe. Bisweilen sei es unmöglich, Handwerker auch nur ans Telefon zu bekommen, um Termine abzustimmen.

Baukosten laufen dem Bauamt völlig aus dem Ruder

Die neue Südstadt-Kita mit Familienzentrum, die mehr als zweieinhalb Jahre später fertig wird als geplant, kommt die Stadt teuer zu stehen. Ursprünglich hatte sie 3,4 Millionen Euro kosten sollen. Inzwischen nennt die Stadt in einer Auflistung ihrer Bauvorhaben einen Betrag von 5,5 Millionen. Unlängst allerdings hatte Bauamtschef Andreas Fischer durchblicken lassen, dass es noch nicht ausgemacht sei, ob das am Ende auch reicht.

Derweil zeigten sich Schmotz und Pollehn einig, dass das von dem Kehler Architekten Tobias Hylla entworfene Gebäude, sollte es endlich fertig werden, ein vorzeigbares „Schmuckstück“ sei, dem eine große Akzeptanz in der Bevölkerung gewiss sei.

