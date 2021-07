Die neue Kindertagesstätte für die Südstadt mit Familienzentrum kommt die Stadt Burgdorf fast doppelt so teuer als geplant. Fertig werden soll sie jetzt im November, mehr als zwei Jahre später als vorgesehen.

Die Bauarbeiten am Familienzentrum mit Kita in der Südstadt verzögern sich bis in den späten Herbst. Quelle: Joachim Dege (Archiv)