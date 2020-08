Burgdorf

Viele Kinder haben es schon lange herbeigesehnt: Ab Montag gibt es in den Kitas der Stadt nicht mehr nur eine Notbetreuung, sondern der (fast) normale Betrieb beginnt wieder. Alle Kinder dürfen kommen – ausgenommen solche, die Fieber haben. Das ist zum Schutz der anderen Jungen und Mädchen sowie der rund 140 bei der Stadt beschäftigten pädagogischen Kräfte erforderlich, von denen laut Stadtsprecher Sebastian Kattler drei aus medizinischen Grünenden nicht in den Gruppen arbeiten dürfen.

Hygieneregeln müssen weiter beachtet werden

Coronabedingt sind jedoch immer noch einige Regeln zu beachten, über die die Stadt die Eltern jetzt informiert hat. Dabei geht es vor allem um die Hygiene: Die Kinder sollen möglichst oft die Hände waschen, Erwachsene in den Einrichtungen eine Schutzmaske tragen. Außerdem müssen sie sich in die ausliegenden Listen eintragen. Für die Phase der Eingewöhnung von neuen Kindern, in denen Eltern sich zum Teil auch längere Zeit in den Räumen aufhalten, stellt die Stadt ihnen Visiere zur Verfügung, erklärt Kattler. Damit es nicht zu großen Ansammlungen kommt, wird das Bringen und Abholen der Kinder zeitlich entzerrt. Die Einzelheiten organisieren die Kitas jeweils eigenständig. Ansonsten gelten wieder die regulären Öffnungszeiten wie vor der Schließung.

Warnung vor nachlassender Disziplin

Die Kinder dürfen in den Gruppen wieder miteinander spielen, wobei die einzelnen Kita-Teams jeweils selbst entscheiden, was bei ihnen möglich ist. „Alle Beteiligten müssen sich sicher fühlen“, betont Kattler. Und eine Warnung enthält die Mitteilung für die Eltern auch: „Solange das Infektionsgeschehen es zulässt“, gelte wieder der Regelbetrieb, heißt es darin. Mit anderen Worten: Wenn aufgrund von nachlassender Hygiene- und Abstandsdisziplin die Zahl der Infizierten stark steigt, müssten die Kitas wieder schließen. Am meisten hätten darunter die Kinder zu leiden.

Von Thomas Böger