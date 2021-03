Burgdorf

Die Stadt Burgdorf will die Kindertagesstätten personell besser ausstatten. Bisher setzt die Stadt zwei pädagogische Fachkräfte ein zur Betreuung einer Kindergruppe. In Zukunft sollen es drei sein. Die Stadt erhofft sich davon bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt bei der Suche nach händeringend benötigten Erzieherinnen und Erziehern.

In den Kitas der Stadt herrscht akute Personalnot. Nach Darstellung von Thomas Peest, der im Rathaus die Abteilung Kinder und Familien leitet und in dessen Ressort die Kinderbetreuungseinrichtungen in der Kommune fallen, kann die Stadt zurzeit 15 Stellen nicht besetzen. Vor allem die ungeliebten Springerstellen seien betroffen. Darunter litten die Betreuungszeiten. Schlimm sei es vor allem in der Kita in Otze. Dort gebe es nach der Eröffnung einer zusätzlichen Krippengruppe bereits eine „massive Einschränkung der Betreuungssicherheit“.

Stadt braucht 75 weitere Kräfte für vier neue Kitas

Wenn die Stadt nichts unternimmt, könnte sich die Lage schon bald dramatisch zuspitzen. Für die in Planung befindliche neue Kita Aue Süd am Duderstädter Weg, die Paulus-Kita im Familienzentrum im Quartier An den Hecken, die erweiterte Kita in Otze sowie die von der St.-Nikolaus-Gemeinde geplante Kita für die Innenstadt braucht die Stadt Burgdorf nach Peests Angaben 75 neue pädagogische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die zu bekommen sei nur möglich, wenn die Stadt ihre Attraktivität als Arbeitgeber steigert. „Wir stehen vor schwierigen Zeiten“, sagt Peest voraus.

Thomas Peest, der die Abteilung Kinder und Familien im Rathaus leitet, will die Stadt als Arbeitgeber für Erzieherinnen und Erzieher attraktiver machen. Quelle: Sandra Köhler (Archiv)

Alle Anstrengungen, die die Stadt bislang unternahm, reichen laut Peest nicht aus. Um wirkungsvoll gegenzusteuern, schlagen er und seine Abteilung vor, dass die Stadt in jeder Kindergruppe fortan eine dritte Zusatzkraft einsetzen soll. Das könne die Situation in den Kitas verbessern: Auf Springerkräfte könnte die Stadt dann weitgehend verzichten, weil die Zusatzstellen fest an eine Einrichtung und an eine Gruppe gebunden seien. Das mache die Stellen attraktiver. In den Gruppen sei zudem eine bessere pädagogische Arbeit möglich. Kinder könnten so intensiver gefördert werden.

Bürgermeister: Burgdorf steht vor „Riesenaufgabe“

Was der zusätzliche Personaleinsatz kostet, hat das Rathaus noch nicht erhoben. Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) befürwortet allerdings die Ausgaben, auch wenn sie über die Sicherung gesetzlicher Standards hinausgehen. Der Verwaltungschef spricht von einer „Riesenaufgabe“ und erinnert zugleich an das vom Rat vorgegebene Leitbild der Stadt, wonach Burgdorf eine familienfreundliche Stadt sein soll. Bei den Familienpolitikern des Rates läuft Pollehn damit offene Türen ein. Der zuständige Jugendhilfeausschuss hat sich soeben einmütig für die vorgeschlagene dritte Kraft in den Kitas ausgesprochen. Die Entscheidung fällt am 22. April im Rat.

Von Joachim Dege