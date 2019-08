Burgdorf

Jetzt ist es amtlich: Reinhold Engelhardt hat ernst gemacht und seine Ankündigung, einen Bürgerentscheid zu beantragen zu dem von der Stadt geplanten Klärschlamm-Zwischenlager beim Klärwerk am Dachtmisser Weg, in die Tat umgesetzt. Die Stadt bestätigte den Eingang des Bürgerbegehrens mit Schreiben vom 17. Juli. Am 20. August muss der Verwaltungsausschuss darüber befinden, ob der Antrag den gesetzlichen Voraussetzungen entspricht.

Ziel des Bürgerbegehrens ist es, den vom Verwaltungsausschuss beschlossenen Bau eines Klärschlamm-Zwischenlagers zu verhindern. Die Stadtverwaltung, die für eine Entsorgung der Rückstände aus der Abwasserreinigung auf Feldern plädierte, hält ein solches Lager für dringend erforderlich. Engelhardt kritisiert, dass der Beschluss in nicht öffentlicher Sitzung gefasst worden sei, ohne dass vorher etwaige Einwände von Bürgern angehört worden seien.

Bürger sollen über geplanten Zwischenlagerbau entscheiden

„Es wird immer problematischer, Klärschlamm landwirtschaftlich als eine Art Dünger zu nutzen. Laut Umweltbundesamt ist dies bedenklich wegen der enthaltenen Schadstoffe. Hinzu kommt die mögliche Geruchsbelästigung für Anwohner. Die Stadt Burgdorf hat den Bau einer offenen Lagerhalle für künftig anfallenden Klärschlamm beschlossen. Erst nach diesem Beschluss sollen andere Optionen geprüft werden. Dies soll 750.000 Euro kosten und in 2020 realisiert werden. Ob ein Dach gebaut werden soll, ist noch offen“, heißt es in der Begründung des Antrags. Der zielt darauf ab, die Bürger über die Frage entscheiden zu lassen, ob sie den Bau eines offenen Zwischenlagers für Klärschlamm ablehnen.

Engelhardt erhält mit seinem Anliegen Unterstützung aus der Politik, etwa von Sorgensens Ortsvorsteher Dirk Schwerdtfeger, der bei der Bürgermeisterwahl Ende Mai als FDP-Kandidat 12,1 Prozent der Stimmen auf sich vereinigen konnte. Seine Haltung ist eindeutig: „Kein Mensch braucht eine Lagerstätte ohne Dach, die stinkt und die Lebensqualität der Menschen in Sorgensen und Hülptingsen einschränkt.“

Teile des Rates unterstützen das Bürgerbegehren

Auch der designierte Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) bezeichnete einen möglichen Bürgerentscheid als die Form der Bürgerbeteiligung, wie er sie sich vorstelle. Der Sprecher der CDU/FDP-Ratsgruppe hatte zudem ein Ende der Verklappung von Klärschlamm auf Feldern gefordert: Die Stadtverwaltung möge darlegen, wann sie aus der landwirtschaftlichen Verwertung aussteigt und den erteilten Auftrag zur Prüfung ökologischer Alternativen erledigt. Bürgermeister Alfred Baxmann ließ dazu mitteilen, dass er zeitnah ein Ingenieurbüro beauftragen werde, um die technischen Fragen zu klären. Davon werde abhängen, wann der angekündigte Ausstieg möglich sei.

Engelhardt selbst hat mittlerweile unter seinem Alias-Namen Johann Haltermann auf Facebook eine öffentliche Gruppe zum Bürgerbegehren eingerichtet, der auch der ehemalige Stadtdirektor und Fachmann für Verwaltungsrecht, der Rechtsanwalt Leo Reinke, angehört.

Verwaltungsausschuss entscheidet über Begehren

Der Antrag von Engelhardt, der sich gegenüber der Stadt als vertretungsberechtigt für das Bürgerbegehren ausweist, sei im Rathaus eingegangen. Das bestätigte Hauptabteilungsleiterin Silke Vierke auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Stadt habe Engelhardt inzwischen geantwortet und ein Gesprächsangebot gemacht, um über die rechtlichen Erfordernisse des in Paragraf 32 der Kommunalverfassung geregelten Verfahrens zu informieren. Voraussichtlich am Montag werde die Stadt im Bürgerinformationssystem auf ihrer Internetseite eine öffentliche Verwaltungsvorlage zu dem Bürgerbegehren freischalten, über die dann der Verwaltungsausschuss in seiner nächsten Sitzung am 20. August in nicht öffentlicher Sitzung zu beraten habe. Dabei werde es darum gehen, ob das Bürgerbegehren den formalen Voraussetzungen entspreche und somit zulässig sei.

Von Joachim Dege