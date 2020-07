Burgdorf

„Wo wollen wir denn mal hin? Was wollen Sie sehen?“ – Carsten Wolbring ist an diesem Julimorgen auffallend gut gelaunt. Der 52-jährige Hülptingser steckt voller Tatendrang, ist zu jeder Schandtat bereit. Eine Stunde lang will er im Schnelldurchgang das Einmaleins seines Jobs als Klärwerker erklären.

Viele setzen seine Arbeit mit Dreck und Gestank gleich – weil sie es nicht besser wissen. Doch da irrt der Laie. Wolbring und seine sieben Kollegen im Klärwerk der Stadt – ein Auszubildender ist auch darunter – rühren keineswegs im Kot. Ihre Aufgabe, die Abwasserreinigung in der Stadt sicherzustellen, ist sauberer, als man gemeinhin denkt. Vor allem ist sie komplexer. Dazu braucht es gut ausgebildete Leute wie Wolbring, der gelernter Fernmeldeelektroniker ist.

Anzeige

Zur Galerie Carsten Wolbring fährt alle Pumpwerke im Burgdorfer Stadtgebiet ab und kontrolliert sie.

Wie aber kommt ein Fernmeldeelektroniker in ein Klärwerk? Ganz einfach: Vor der Corona-Krise gab es die Finanzkrise. Die hat Wolbrings damaliger Arbeitgeber wirtschaftlich nicht überlebt. „Die Firma, für die ich Fernmeldeanlagen zusammengeschraubt habe, ging pleite.“ Seine Frau habe dann die Stellenanzeige der Stadt aus der Zeitung gefischt. Die Stadtverwaltung habe damals einen Elektriker für ihr Klärwerk gesucht. Da habe er sich dann beworben und die Stelle bekommen.

Weitere HAZ+ Artikel

Im Blaumann kontrolliert Wolbring die Pumpstationen

So wie er selbst kämen auch seine Kollegen aus allen möglichen technischen Berufen. „Wir sind ein bunter Haufen.“ Das habe den Vorteil, dass kaum einmal eine Fremdfirma eingesetzt werden müsse – ganz gleich, welche Arbeit im Klärwerk anfällt. Heute übernimmt Wolbring die sogenannte Außenrunde. Dabei muss er sämtliche Pumpwerke anfahren und kontrollieren, dass sie tun, was sie sollen: das Schmutzwasser von jedem Punkt der Stadt aus ins Klärwerk befördern, damit es dort gereinigt werden kann. Dabei sei die Pumpleistung so ausgelegt, dass das Klärwerk nicht überläuft.

Klärwerker Carsten Wolbring geht an der Weserstraße hinunter in die unterirdische Pumpstation. Quelle: Joachim Dege

Wolbring trägt bei der Arbeit einen Blaumann. In seinem orangefarbenen Sprinter hat er alles dabei, was er für die Außenrunde braucht. Telefon, Werkzeuge, Isomatte, Kabeltrommel, Schaufel und Besen. Sogar einen Kran hat er auf der Ladefläche – falls es einmal eine nicht so leicht zugängliche Pumpe in einem Schacht zu heben gilt. Erste Station ist heute das Pumpwerk am Sorgenser Grundweg in Sichtweite zum Wasserwerk. Dort ist eine Funktionskontrolle fällig. Wolbring öffnet den Schaltschrank mit der Pumpensteuerung, zückt sein Heft, liest die angezeigten Betriebsstunden ab und notiert sie sorgsam.

Anschließend schaut er auch noch im Pumpenschacht nebendran nach der Hochwasserglocke. Die muss Alarm schlagen, wenn die Pumpe nicht richtig arbeitet. Das passiert, wenn diese verstopft ist, also etwas im Abwasser ist, was dort nicht hineingehört. Denn es komme schon mal vor, dass etwa ein Schlüpfer die Pumpe lahmlegt. Hier in der Burgdorfer Nordstadt passiert das allerdings eher selten. In Weferlingsen aber sei das auffällig oft vorgekommen. Dann muss Wolbring wohl oder übel Hand anlegen, die Pumpe öffnen und den „Störenfried“ entfernen.

Wenn Klärwerker diese Serviceluke der Pumpstation an der Weserstraße öffnen, kann es unangenehm riechen. Quelle: Joachim Dege

Jeder Klärwerker macht alles und ist zugleich Spezialist

Der Schaltschrank ist Wolbrings ganzer Stolz. Den hat er selbst konzipiert und anschließend auch zusammengebaut. Das sei es, was ihm an seiner Arbeit reize, erzählt er: Dass er seine einmal erlernten Kenntnisse so in die Betriebsabläufe der Klärwerks einbringen könne, dass sie diese optimierten. So hat er zum Beispiel die Pumpensteuerung so ausgelegt, dass sie im Störungsfall selbstständig eine SMS an den Bereitschaftsdienst im Klärwerk verschickt und meldet, was wo im Argen liegt.

„Jeder muss bei uns alles machen“, schildert Wolbring, wie es zugeht im Dienst auf dem Klärwerk. Nach einer Woche Außenrunde müsse er auch einmal für eine Woche ins Labor oder eine Woche an die Presse, die den Klärschlamm entwässert. Das mache die Arbeit so abwechslungsreich, dass einem nie langweilig werde. Dabei habe jeder sein Spezialgebiet. So wie er auf Schaltschränke sei sein Kollege Frank Dietsche auf die großen Drehkolbenpumpen spezialisiert. Natürlich gebe es auch mal Arbeiten, die unangenehm seien: Ein Störfall nachts um 3 Uhr im Bereitschaftsdienst, den jeder im Wechsel alle sechs Wochen versehen müsse, sei „das für alle mit Abstand Übelste“.

Und dann riecht es doch noch unangenehm an diesem Arbeitstag: beim großen Pumpwerk an der Weserstraße, von wo das Abwasser des großen Einzugsgebiets im Nordwesten der Stadt über eine Druckrohrleitung direkt ins Klärwerk gepumpt wird. Die riesigen unterirdischen Pumpen schaffen bis zu 300 Kubikmeter Abwasser am Tag weg. Wenn Wolbring bei seinem Kontrollgang neben den Altglascontainern die Serviceluke zum sogenannten Schmutzwassersumpf öffnet, um nachzusehen, ob wieder einmal ein Fettabstrich erforderlich ist, dann nimmt auch er den Duft der großen, weiten Abwasserwelt wahr. Die Nase rümpft er darüber, was andere hinterlassen haben, aber nicht.

Carsten Wolbring notiert auf seiner Kontrollfahrt die Betriebsstunden der Pumpen, die das Abwasser ins Klärwerk befördern sollen. Quelle: Joachim Dege

Von Joachim Dege