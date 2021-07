Burgdorf

Dennis wagt den Schritt auf der blauen Linie: Fuß um Fuß setzt der Jugendliche, der in einer Abschlussklasse der Schule am Wasserwerk lernt, auf der Markierung unter der Hochbrücke und löst damit die Klanginstallation des Audiokünstlers Georg Klein aus. Denn sobald ein Fahrradfahrer oder ein Fußgänger die Linie überquert, erklingt helles Geläut unter dem Betonbauwerk am Finanzamt. Zumindest noch bis zum Sonntag, 18. Juli, dann endet die besondere Ausstellung der Hörregion.

Schon jetzt aber zieht Matthias Schorr von Scena, der das Projekt mit anderen Kunstvereinen der Region als Teil des Klangkunstfestivals Intraregionale organisiert hat, eine rundum positive Bilanz: „Die Menschen bleiben stehen, hören zu, lauschen den Worten oder den Klängen“, hat er beobachtet. Seit dem Start am 13. Juni hat der Burgdorfer die interessierten Besucher an jenem Ort begrüßt, der durchaus als unwirtlich gelten kann. Gerade deshalb aber fällt Passanten die blaue Beleuchtung auf, die täglich von 7 bis 22 Uhr mit Tönen, Rhythmus und Sprache untermalt wird. „Ich bin total begeistert von der Aktion zum Thema Hören“, sagt Schorr und fügt hinzu, es sei auch gut, dass die Ausstellungszeit begrenzt sei: „Kunst lebt von Wandel und Veränderung.“ Gleichwohl, sagt der Scena-Chef, werde es nicht die letzte Kooperation mit der IntraRegionale sein.

Schüler hören Zwitscherbox und Alltagsgeräusche

All diese Informationen interessieren die Schüler, die sich an diesem Vormittag zu einer Führung mit Schorr treffen, nur am Rande. Sie erfreuen sich an den Klängen, die Radfahrer beim Überqueren der blauen Linie auslösen. Sie hören genau hin, wie der Künstler das „Pa-Damm“ der Autoreifen auf der Fahrbahn in seine Installation eingefügt hat. Und sie versuchen, mit ihrer Lehrerin Andrea Gerlach-Nagel jenen Spruch zu verstehen, der beim Abschreiten einer abzweigenden blauen Linie ertönt: „Nicht weichliches Ermatten, banges Wohnen unterm Schatten, Klagen um erlittne Not: Neuer Mut zu neuem Leben und ein tapfres Flügelheben trägt die Zeit ins Morgenrot.“ Zu lesen ist dieser Spruch auch am Giebel des historischen Rathauses.

Gerlach-Nagel hat ihre Schüler auf den Termin vorbereitet und schon morgens eine Zwitscherbox aufgestellt, die beim Vorbeigehen die Vogelstimmen abspielt. Für den späteren Teil des Unterrichts plant sie, eine CD mit Alltagsgeräuschen einzulegen und mit den 15- bis 18-Jährigen über die Unterschiede von blubberndem Wasser oder Staubsaugern zu sprechen. „Gerade unseren Schülern fällt es schwer, abstrakte Hinter- und Vordergrundgeräusche zu erkennen“, sagt sie. Beim Besuch unter der Brücke, einem der wenigen Termine im öffentlichen Raum des vergangenen Schuljahres, nutzen Dennis und seine Mitschüler deshalb die Chance, allein die Installation auszuprobieren.

Information: Matthias Schorr bietet noch Führungen zu der Klangkunst-Installation an. Interessierte erreichen ihn unter Telefon (01 72) 5 45 38 73 oder per E-Mail m.schorr@web.de.

Von Antje Bismark