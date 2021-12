Otze

In ein Fernsehstudio verwandelt die „Klartext“-Redaktion aus Burgdorf – der Schüler und Studenten aus der Stadt angehören – am Sonntag, 19. Dezember, eine Halle in Otze. Dafür nutzt das Team nach Aussage von Sprecher Thorben Krull unter anderem das Equipment des JohnnyB. und des Mehrgenerationenhauses, um den Zuschauern einen unterhaltsamen Rückblick auf das Jahr 2021 bieten zu können.

Der Youtube-Livestream beginnt um 19 Uhr, und die Redaktion verspricht den Zuschauerinnen und Zuschauern am heimischen Bildschirm überraschende Momente. So wollen die Jugendlichen, die seit 2020 auf einem eigenen Youtube-Kanal kleine Reportagen aus Burgdorf und der Region Hannover senden, live die Awards an die Videobeiträge mit den meisten Aufrufen oder auch der interessantesten Hintergrundgeschichte übergeben.

„Wir sprechen da unter anderem über unsere Sommershows mit Tagesschau-Sprecher André Schünke, Comedian Mirja Regensburg oder Popsängerin Freschta Akbarzada von der Fernsehshow The Voice of Germany“, kündigt Krull an. Aber es gehe auch um die Ausgaben vom Messegelände, der HDI-Arena oder den Blick hinter die Kulissen eines Fernsehstudios.

Abstimmung für den Publikumsaward

Interessierte können nach Aussage Krulls vorab auf den Social-Media-Kanälen der Klartexter auch für den Publikumsaward abstimmen, der dann ebenfalls in der Liveshow verliehen werden soll. Während der Sendung können Zuschauerinnen und Zuschauer das Geschehen live kommentieren und damit Einfluss auf den Verlauf des Streams nehmen, wie der Sprecher sagt.

Alle aktuellen Infos, einen Teaser oder auch Backstage-Einblicke gibt es auf Instagram unter klartext.live, Facebook unter klartext.show und YouTube auf dem Kanal Klartext! - Charmant auf den Punkt gebracht.

Von Antje Bismark