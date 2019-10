Burgdorf/Rom

32 Sänger, sieben Instrumentalisten, ein Konzert – so lässt sich der Auftritt des Kleinen Chors unter Leitung von Ilsabe Bartels-Kohl in der Christuskirche in Rom in schlichten Zahlen zusammenfassen. Doch der Auftritt des Ensembles in der italienischen Hauptstadt bedeutet viel mehr, schließlich hinterließ das aufgeführte Bonhoeffer-Oratorium bei den Besuchern in dem vollen Gotteshaus nachhaltigen Eindruck.

Den Gottesdienst besuchten gleich zwei deutsche Botschafter: Viktor Elbling, Botschafter der Bundesrepublik in Italien, sowie Michael H. W. Koch, seit 2018 Botschafter der Bundesrepublik Deutschland beim Heiligen Stuhl. Michael Jonas, Pastor an der Christuskirche (chiesa di Cristo) im Stadtteil Ludovisi, dankte dem Chor für die tief bewegende Aufführung des Oratoriums, das die Lebens- und Leidensgeschichte des Theologen und Widerstandskämpfers Bonhoeffer nacherzählt. Er hielt sich während seines Theologiestudiums in Rom und in der Kirche auf – deshalb schuf der Kleine Chor eine besondere Verbindung mit seinem Auftritt.

In der Christuskirche in Rom führt der Kleine Chor unter Leitung von Ilsabe Bartels-Kohl das Bonhoeffer-Oratorium auf. Quelle: Joachim Dege

Kleiner Chor plant nächstes Konzert in Jerusalem

Die evangelisch-lutherische Kirche in Rom wurde im Zeitraum von 1910 bis 1922 erbaut und hat bereits mehrere Papstbesuche erlebt. In einem Grußwort mahnte Botschafter Elbling angesichts der jüngsten Ereignisse in Halle, keine Toleranz gegenüber Intoleranz und Rassismus zu zeigen. Nicht nur der Staat sei in der Verantwortung, seine Bürger zu schützen. Jeder Bürger müsse sich auch selbst für den Erhalt des Gemeinwesens engagieren. Chor und Instrumentalisten ernteten Standing Ovations. Nach dem Auftritt lud Pastor Michael Jonas alle Mitwirkenden, Gemeindemitglieder und Botschafter zu einem Empfang in den Garten neben der Kirche ein.

Das bewegende Bonhoeffer-Oratorium von Matthias Nagel und Klaus Stork wollen Ilsabe Bartels-Kohl und Ensemble mit Sprecher Matthias Paul nun in Jerusalem aufführen – nach gelungenen Konzerten in London, New York und Barcelona. Dafür suchen die Akteure noch finanzielle Unterstützung.

