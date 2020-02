Burgdorf

Der Premiere ihres ersten Kinofilms „Unsere Freitagabende“, den die Neue Schauburg in Burgdorf am Sonnabendnachmittag gezeigt hat, haben Marc Backhaus und René Holze entgegengefiebert. Wie kommt der Film an? Lachen die Zuschauer an der richtigen Stelle? Diese und viele andere Fragen haben die beiden 19 Jahre alten Burgdorfer vor dem Debüt beschäftigt.

Backhaus, der in Salzgitter Medienmanagement studiert, ist der Produzent. Zudem hat er als einer der vier Hauptdarsteller vor der Kamera gestanden. Holze, der die Multimedia Berufsbildende Schule in Hannover besucht, schrieb das Drehbuch, führte Regie und hat die aufgenommenen Szenen geschnitten.

Schwierige Suche nach Statisten

Erste Dreherfahrungen sammelten die beiden mit ihren Videoclips für das Internetportral Youtube. „Das waren immer Sketche“, sagt Holze. Irgendwann sei die Idee gereift, eine neue Herausforderung zu suchen und einen längeren Film zu drehen. „Wir wollten eine Geschichte sich richtig entfalten lassen“, erläutert er. In „Unsere Freitagabende“ erzählen die Jungfilmer 45 Minuten lang, wie der narzisstische Niklas (gespielt von Backhaus), WG-Vater David ( Kevin Eisenblätter), die introvertierte Nora ( Teresa Schwarzkopf) und der Tollpatsch Luke ( Magnus Klaproth), die in einer Wohngemeinschaft zusammenleben, ihre Wochenenden verbringen.

Im Juli 2019 hatte Holze angefangen, das 75 DIN-A4-Seiten dicke Drehbuch zu schreiben. Im September war es fertig. Schauspieler und sonstige Mitstreiter – etwa für Ton und Kamera – suchten sie in ihrem Freundeskreis. Schwieriger sei es gewesen, Statisten zu finden, sagt Backhaus. „Denn wo bekommt man für Donnerstag, 9 Uhr, zwei Rentner her?“

Kurzer Ausschnitt aus „Unsere Freitagabende“

JohnnyB. stellt Equipment zur Verfügung

Nicht einfach war es nach Backhaus’ Worten auch, die technische Ausrüstung für die Dreharbeiten zu bekommen. Das Jugend- und Kulturhaus JohnnyB. habe schließlich kostenlos Kamera, Mikrofon und Beleuchtung zur Verfügung gestellt.

Zu Backhaus’ Aufgaben als Produzent gehörte unter anderem, die Drehorte ausfindig zu machen und die Erlaubnis einzuholen, dort drehen zu dürfen. Einmal habe jemand seine Zusage für einen Drehort am Abend vor dem Drehtermin zurückgezogen. „Es war schon alles vorbereitet für die Dreharbeiten“, erzählt Backhaus. Auf die Schnelle habe er Ersatz finden und die Reihenfolge, in der die Szenen gedreht werden sollten, ändern müssen. „Das ständige Improvisieren macht das Filmgeschäft aus“, sagt Holze.

Nach 20 Bananen ist die Szene im Kasten

Gedreht wurde im Oktober überwiegend in Burgdorf und Hannover. „Es gab eine Szene, die wir nur einmal aufgenommen haben“, erinnert sich Holze. Backhaus sei wider Erwarten gleich auf Anhieb mit einem Skateboard eine Schräge so hinaufgefahren, wie sich das der Regisseur vorgestellt habe. Das andere Extrem sei gewesen, dass Klaproth 20-mal eine Banane habe essen müssen. Laut Holze wurde jede Szene im Schnitt etwa zehnmal wiederholt.

Nach Ende der Dreharbeiten hatten die Jungfilmer neun Stunden Filmmaterial im Kasten. Nun war Holze gefordert, die Szenen für den 45-minütigen Film zu schneiden. „Beim Schnitt darf man den roten Faden der Geschichte nicht verlieren“, betont er. Manchmal komme es auf Zehntelsekunden an. Zum Beispiel, wenn jemand den Mundwinkel ganz kurz so verziehe, wie es nicht sein solle, erläutert der junge Burgdorfer.

Jungfilmer finanzieren ihr Erstlingswerk selbst

Als Produzent muss Backhaus Kinos finden, die „Unsere Freitagabende“ in ihr Programm aufnehmen. Bei Christian Lindemann, dem Betreiber der Neuen Schauburg, musste er nicht lange fragen. „Er war sehr offen für die Sache. Wir wissen sehr zu schätzen, dass er für uns die Werbetrommel gerührt hat“, erzählt Backhaus. Das Apollo in Hannover zeigte ebenfalls am Wochenende „Unsere Freitagabende“, und zwar am Sonntagmittag.

Den Film haben die Jungfilmer aus eigener Tasche bezahlt. Sie seien mit einem „geringen Budget“ – gemessen an den Aufwand für einen Kinofilme – ausgekommen, sagt Holze. „Aber für Schüler und Studenten ist es doch ein hoher Betrag“, fügt er hinzu. Wie viel sie genau ausgegeben haben, wollten er und Backhaus nicht verraten.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller