Burgdorf

Hochwertiges Werkzeug haben unbekannte Diebe beim Diebstahl eines Fiat-Kleintransporters vom Typ Ducato an der Retschystraße in der Südstadt von Burgdorf erbeutet. Die Täter schlugen nach Darstellung der Polizei in der Nacht zum Mittwoch zu. Der Zufall wollte es, dass sie reichlich Beute machten: Der Fahrer hatte in seinem verschlossenen Fahrzeug Akkuschrauber, Trennschleifer, Stemmhammer und Bohrmaschinen verstaut. Der Transporter und die Baumaschinen haben nach Schätzung der Polizei einen Wert von 18.000 Euro. Zeugenhinweise nehmen die Beamten unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Von Joachim Dege