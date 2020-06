Burgdorf

„Das Thema Solarenergie, insbesondere solare Stromerzeugung, boomt“, sagt Klimaschutzagentur-Geschäftsführer Udo Sahling. Die Fridays-for-Future-Bewegung habe dafür gesorgt, dass Klimaschutz und Energiewende vor der Corona-Pandemie zu einem „Megathema“ aufgestiegen seien. „Die Elterngeneration fühlt sich jetzt in die Verantwortung genommen“, sagt Sahling. „Das löst nachhaltige Investitionen aus und verändert mittelfristig Verhalten.“ Dazu beitragen möchte die gemeinnützige Klimaschutzagentur der Region Hannover im Burgdorfer Raum mit den Aktionswochen Solar-Check. Vom Montag, 29. Juni, bis zum 24. Juli bietet die Agentur kostenlos Solarenergieberatungen an.

Klimaschutz und Geldsparen sind die Antriebe

Laut Sahling nehmen zwei Generationen die Solar-Checks in Anspruch: die 35- bis 40-Jährigen, die jetzt Wohneigentum kauften, sowie die 55- bis 65-Jährigen, die die Kredite für ihre Häuser weitgehend abgelöst hätten und ihre Immobilie fit für die Zukunft machen wollten. „Der Anstoß kommt inzwischen häufig über Klimaschutz und Energiewende. Aber natürlich will jeder bei einer Beratung wissen, was für ihn selbst die beste Lösung ist. Energiekosten und damit Geld sparen bleiben weiterhin hoch im Kurs“, berichtet Sahling.

Anzeige

Eine der häufig gestellten Frage sei diese: Wie kann man möglichst viel Energie selbst erzeugen, und wie rechnet sich das im Laufe der Jahre? Die Energieberater rieten dazu, möglichst viel Dachfläche auf dem Haus oder der Scheune mit Solarzellen zu belegen. Die Energie sollte tunlichst verbraucht werden, wenn sie erzeugt wird. Das sei unter anderem mit einer Smart-Home-Steuerung möglich. „Zusätzlich kann ein Stromspeicher helfen“, sagt Sahling.

Weitere HAZ+ Artikel

Laut Klimaschutzagentur rechnet sich eine Solaranlage umso schneller, je mehr Solarstrom die Hausbesitzer direkt selbst verbrauchen. Denn für den Strom vom Dach müsse man viel weniger bezahlen als für den Strom aus dem Netz. Und den Strom aus der eigenen Photovoltaikanlage, den man nicht selbst verbrauche, könne man ins öffentliche Netz einspeisen und dafür eine Vergütung erhalten.

In Vorjahren nur 15 Solar-Checks in Burgdorf

Die Anzahl der Solar-Checks in Burgdorf, die die Klimaschutzagentur anbietet, lag in den vergangenen Jahren meist zwischen zehn und 15. In der gesamten Region Hannover waren es 2019 mehr als 600. „Wir wünschen uns natürlich noch mehr Beratungen, um die solare Strom- und Wärmeerzeugung möglichst auf jedes Dach zu bringen“, sagt Sahling. „Die vielen guten Fördermöglichkeiten des Bundes, der Kreditanstalt für Wiederaufbau und der Region Hannover sollte sich niemand entgehen lassen.“ So wolle die Dach-Solar-Richtlinie der Region Hauseigentümer dazu motivieren, ihr Dach energetisch zu sanieren und eine Solaranlage zu errichten. Dabei seien bis zu 50.000 Euro Förderung pro Gebäude für die Dachdämmung möglich.

Eine Anmeldung für eine bis zu 90-minütige Solarberatung ist bei der Klimaschutzagentur der Region Hannover unter Telefon (0511) 22002288 sowie online auf der Internetseite www.solar-checks.de möglich.

Von Mark Bode